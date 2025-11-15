ВСУ разрушиха важен път за руснаците, съединяващ Покровск със Селидово

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили въздушен удар по пътя, свързващ окупирания от Русия град Селидово и Покровск, пише „Зеркало недели“.

ВСУ се опитват да отрежат логистичните маршрути на руските сили по подстъпите към град Покровск в Донецка област, според Седми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на украинските въоръжени сили.

В резултат на удара руската армия е загубила възможността да използва този път за инфилтриране на своите пехотни групи с лека техника в града.