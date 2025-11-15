НА ЖИВО
          ВСУ разрушиха важен път за руснаците, съединяващ Покровск със Селидово

          Разрушен Покровск
          Разрушен Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили въздушен удар по пътя, свързващ окупирания от Русия град Селидово и Покровск, пише „Зеркало недели“.

          ВСУ се опитват да отрежат логистичните маршрути на руските сили по подстъпите към град Покровск в Донецка област, според Седми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на украинските въоръжени сили.

          В резултат на удара руската армия е загубила възможността да използва този път за инфилтриране на своите пехотни групи с лека техника в града.

