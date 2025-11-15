ВВС на Колумбия нанесе бомбени удари край границата с Венецуела

Военновъздушните сили на Колумбия са извършили бомбардировки в непосредствена близост до границата с Венецуела, съобщи AFP, позовавайки се на източник в Министерството на отбраната на страната.
Твърди се, че атаката е била насочена към бойци от колумбийска бунтовническа групировка, чийто основен източник на финансиране е търговията с наркотици.
„Колумбийските военни извършиха бомбардировки близо до венецуелската граница, убивайки девет бунтовници“, разкри източник пред изданието. Той обаче не уточни към коя бунтовническа групировка принадлежат бойците.
Според AFP операцията е извършена в колумбийския департамент Араука. Атаката е била част от борбата на колумбийските власти срещу наркокартелите, както обяви президентът Густаво Петро.
Известно е също, че това не е първият акт на тази война. Тази седмица колумбийските военновъздушни сили извършиха въздушни удари в района на Амазония, убивайки 19 бойци.
Загиналите са членове на въоръжената групировка ФАРК, отцепническа група от бунтовническата армия на Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК).
