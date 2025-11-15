От днес, 15 ноември, започват 40-дневните Коледни пости, които приключват на 24 декември – Бъдни вечер. Това е вторият по продължителност пост след Великия.

Рождественският пост, известен още като Малка четиридесетница или „Четиридесетница на апостол Филип“, започва веднага след Деня на свети Филип 14 ноември. В този период християните се въздържат от блажна храна, като се хранят основно с растителни продукти. В определени дни се разрешава консумация на риба и вино.

15–22 ноември: строг пост

строг пост 23 ноември – 19 декември: разрешени са вино, риба и морски дарове (с изключение на сряда и петък – строг пост)

разрешени са вино, риба и морски дарове (с изключение на сряда и петък – строг пост) 20–24 декември: строг пост

строг пост 25 декември: край на постите – разрешени са месо и млечни продукти

По време на поста се препоръчва меню – бобови храни, зърнени продукти, тофу, ядки, зеленчуци и плодове. Разрешени са и макаронени изделия без животински съставки. В дни без строг пост се допуска риба, а разбира се на Никулден – задължително Риба.

На постите не подлагат малки деца, бременни, възрастни и болни хора.

Венчавките са забранени в периода до Въведение Богородично 21 ноември и от Игнажден до Богоявление.

На 15 ноември църквата почита и Свети мъченици Гурий, Самон и Авив. Християнски изповедници от град Едеса, пострадали за вярата си през първите векове след Христос. Над гробовете им по-късно е построена църква, а християните почитат паметта им като чудотворци.