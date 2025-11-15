От днес, 15 ноември, започват 40-дневните Коледни пости, които приключват на 24 декември – Бъдни вечер. Това е вторият по продължителност пост след Великия.
Рождественският пост, известен още като Малка четиридесетница или „Четиридесетница на апостол Филип“, започва веднага след Деня на свети Филип 14 ноември. В този период християните се въздържат от блажна храна, като се хранят основно с растителни продукти. В определени дни се разрешава консумация на риба и вино.
- 15–22 ноември: строг пост
- 23 ноември – 19 декември: разрешени са вино, риба и морски дарове (с изключение на сряда и петък – строг пост)
- 20–24 декември: строг пост
- 25 декември: край на постите – разрешени са месо и млечни продукти
По време на поста се препоръчва меню – бобови храни, зърнени продукти, тофу, ядки, зеленчуци и плодове. Разрешени са и макаронени изделия без животински съставки. В дни без строг пост се допуска риба, а разбира се на Никулден – задължително Риба.
На постите не подлагат малки деца, бременни, възрастни и болни хора.
Венчавките са забранени в периода до Въведение Богородично 21 ноември и от Игнажден до Богоявление.
На 15 ноември църквата почита и Свети мъченици Гурий, Самон и Авив. Християнски изповедници от град Едеса, пострадали за вярата си през първите векове след Христос. Над гробовете им по-късно е построена църква, а християните почитат паметта им като чудотворци.
