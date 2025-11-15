Зеленски: Украйна започва рестарт на ключови енергийни предприятия

В ход е рестартиране на ключови държавни предприятия, работещи в енергийния сектор. По-конкретно, наред с пълен преглед на финансовата им дейност, се очаква да се извърши и пълно обновление на управлението на тези компании. Това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, отбелязвайки, че в събота, заедно с премиера Юлия Свириденко и министъра на икономиката Олексий Соболев, те са определили курса на действие в тази област, предава УНИАН.

- Реклама -

Той отбеляза, че това се отнася по-специално за Енергоатом, Нафтогаз Украйна, Укрхидроенерго и Оператора на газопреносната система (Оператор на ГТС).

Държавният глава обяви също, че Енергоатом трябва да осигури всички необходими условия за сформиране на нов, професионален надзорен съвет в рамките на една седмица, като по този начин се даде възможност за пълен ремонт на управителния съвет.

Президентът подчерта, че Укрхидроенерго ще проведе спешен конкурс за нов директор на компанията и ще финализира надзорния съвет.

„Оператор на газопреносна система на Украйна“: финализиране на надзорния съвет и спешно провеждане на конкурс за позицията генерален директор на компанията“, отбеляза президентът на Украйна.

Той добави, че в Нафтогаз Украйна, като се има предвид, че договорите на настоящия надзорен съвет изтичат през януари следващата година, трябва да се обяви и проведе конкурс за надзорния съвет на компанията, така че новият съвет да може да започне да функционира още през януари 2026 г.

Зеленски отбеляза, че други големи държавни енергийни компании трябва да подновят своите правителствени представители в надзорните си съвети.

Президентът на Украйна инструктира длъжностните лица да поддържат „постоянна и смислена комуникация“ с правоохранителните органи и антикорупционните органи.

„На всяка схема, разкрита в компаниите, трябва и ще бъде реагирано своевременно и справедливо. Пълната прозрачност и почтеност на процесите в енергийния сектор са абсолютен приоритет“, добави той.