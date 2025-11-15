Желязков: Убедихме американската администрация, че войната в Украйна няма да се финансира от „Лукойл“ в България

„Българското правителство убеди американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква много отвъд пределите на българската територия, че може в следващия шестмесечен период да спазва правилата и войната в Украйна да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на „Лукойл“ в България. Замразени руски активи се преглеждат на шест месеца. Това е периодът, в който се вижда доколко те работят и доколко целите, които стоят зад тях, са изпълнени, така че април месец ние пак ще искаме дерогация.“ Това коментира в отговор на журналистически въпроси премиерът Росен Желязков, който е на посещение в Тутракан.

- Реклама -

„Конкуренцията в света – икономическа и военна, ще ни водят все повече до нуждата правителствата и държавите да вземат бързи и адекватни решения, както ние се справихме в ситуацията с „Лукойл“, изтъкна министър-председателят и допълни, че всяка институция следва да изпълнява компетенциите си, съгласно Конституцията.

„Ако президентът счита, че приетите от Народното събрание текстове са незаконосъобразни, той има конституционното право да го прати в Конституционния съд за проверка за тяхната конституционна съобразност. Всички други коментари са в сферата на политиката“, посочи премиерът и посочи, че ако правителството се беше вслушало днес нямаше да може да се поздравим с дерогацията. По отношение на цените на горивата в следващите месеци, Желязков каза, те зависят в основната си част от цените на едро на международните пазари, но ако те се запазят, не се очакват сътресения на нашия пазар.

Пред журналистите премиерът каза още, че Инвестиционната програма за общините за тази година се изпълнява по план, а за в бюджета за следващата година са заложени още повече средства, в това число и ресурс, с който беше увеличен капиталът на Българската банка за развитие.

Премиерът Желязков и кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов инспектират ремонта на улица „Ана Вентура“ в град Тутракан и други ключови за общината обекти. Улицата е от огромно значение за града, защото осигурява достъп от Републиканския път Русе-Силистра до Тутракан, както и връзката на града с Индустриалния парк. Отсечката, която се ремонтира, е с дължина от 1570 метра и ще струва над 2,2 млн. лева. Реконструкцията е част от Инвестиционната програма за общински проекти за 2025 година и се финансира със средства от държавния бюджет. Още две пътни артерии се реновират по програмата – улица „Силистра“ и улица „Александър Стамболийски“, обектите са на обща стойност от 15 млн. лева и също се финансират по Инвестиционната програма. На по-ранен етап Тутракан е реализирал проект за 34 млн. лева, с който са изградени нова ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води. Тези проекти са намалили загубата на питейна вода под 40 на сто.