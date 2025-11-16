НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 16.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Алберт Попов остана извън топ 20 в първия мъжки слалом от новия сезон за Световната купа

          Роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен се поздрави с крайния успех, а на втора позиция остана олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), с изоставане от 0.31 секунди

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Алберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия). Лукас Пинейро Бротен спечели състезанието с резултат 1:50.72 минути, постигайки първа победа за Бразилия в Световната купа.

          - Реклама -

          Попов, който беше 22-и след първия манш, с време 55.99 секунди, се нареди 23-и с общо време от 1:53.01 минути, на 2.29 секунди зад Пинейро Бротен. Другият българин в надпреварата Калин Златков отпадна в първия манш.

          Роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен беше най-бърз и при първото спускане, а въпреки че допусна леки неточности във втория манш, се поздрави с крайния успех. На втора позиция се нареди олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), с изоставане от 0.31 секунди.

          Представителят на домакините Едуард Халберг, който участва с 29-и стартов номер, зарадва финландските зрители с първи подиум в кариерата си. Той завърши трети, с изоставане от 0.57 секунди от времето на победителя.

          Алберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия). Лукас Пинейро Бротен спечели състезанието с резултат 1:50.72 минути, постигайки първа победа за Бразилия в Световната купа.

          - Реклама -

          Попов, който беше 22-и след първия манш, с време 55.99 секунди, се нареди 23-и с общо време от 1:53.01 минути, на 2.29 секунди зад Пинейро Бротен. Другият българин в надпреварата Калин Златков отпадна в първия манш.

          Роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен беше най-бърз и при първото спускане, а въпреки че допусна леки неточности във втория манш, се поздрави с крайния успех. На втора позиция се нареди олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), с изоставане от 0.31 секунди.

          Представителят на домакините Едуард Халберг, който участва с 29-и стартов номер, зарадва финландските зрители с първи подиум в кариерата си. Той завърши трети, с изоставане от 0.57 секунди от времето на победителя.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Георги Пеев: Със Сашо Димитров националният отбор ще прогресира

          Николай Минчев -
          Бившият футболен национал на България Георги Пеев вярва, че селекционерът Александър Димитров ще постигне резултати начело на отбора, като за целта трябва да помага...
          Футбол

          „Червени“ легенди, ръководители и приятели се поклониха пред Стоян Йорданов

          Николай Минчев -
          Легенди н ЦСКА отдадоха почит на бившия си съотборник Стоян Йорданов. Многократният шампион и носител на Купата на страната с "червените" почина онзи ден...
          Други

          Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

          Николай Минчев -
          „Най-голямата сума, която са ми предлагали е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions