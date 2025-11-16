Алберт Попов остана извън топ 20 в първия мъжки слалом от новия сезон за Световната купа

Алберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия). Лукас Пинейро Бротен спечели състезанието с резултат 1:50.72 минути, постигайки първа победа за Бразилия в Световната купа.

Попов, който беше 22-и след първия манш, с време 55.99 секунди, се нареди 23-и с общо време от 1:53.01 минути, на 2.29 секунди зад Пинейро Бротен. Другият българин в надпреварата Калин Златков отпадна в първия манш.

Роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен беше най-бърз и при първото спускане, а въпреки че допусна леки неточности във втория манш, се поздрави с крайния успех. На втора позиция се нареди олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), с изоставане от 0.31 секунди.

Представителят на домакините Едуард Халберг, който участва с 29-и стартов номер, зарадва финландските зрители с първи подиум в кариерата си. Той завърши трети, с изоставане от 0.57 секунди от времето на победителя.