Англия и Хари Кейн пишат история

Англия завърши световните квалификации със 100-процентов актив в група К – осем победи в осем мача, голова разлика 20:0, 24 т. „Трите лъва“ спечелиха кампанията с победа като гост Албания с 2:0 с два гола на капитана си Хари Кейн.

- Реклама -

Албанците ще играят плейофи за Мондиал 2026. Комшиите ни, водени от бразилеца Силвиньо, завършва с 14 точки и една повече от регионалния съперник Сърбия.

Двата гола на англичаните паднаха в последния четвърт час на мача. Капитанът Кейн откри в 74-ата минута, след като засече топка по тревата точно пред погледа на вратаря Стракоша – 0:1.

В 82-ата звездата на Байерн засече с глава брилянтно центриране на Маркъс Рашфорд от левия фланг – 0:2.

В другия мач от групата Сърбия обърна Латвия и победи с 2:1, но успехът на западните им съседи не им дава повече от трето място в група К. Владиславс Гутковскис откри изненадващо в 12-ата минута, а сърбите стигнаха до обрата след голове на Александър Катай (49) и Александър Станкович (60).