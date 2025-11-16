НА ЖИВО
          Без Кристиано Роналдо Португалия отвя Армения с 9:1

          Снимка: БГНЕС
          Португалия постигна впечатляваща победа с 9:1 над Армения в последния си мач от световните квалификации. Зрителите станаха свидетели на истински голов спектакъл и два хеттрика – на Бруно Фернандеш и Жоао Невеш.

          Домакините откриха резултата още в 7-ата минута. Бруно Фернандеш стреля опасно, Авагян изби, но Ренато Вейга бе най-бърз при добавката и даде аванс на Португалия. Армения обаче отговори бързо – в 18-ата минута Сперциян засече центриране на Ранос за 1:1.

          Португалците реагираха светкавично. В 28-ата минута груба грешка в защитата на гостите подари топката на Гонзало Рамош, който възстанови преднината. Секунди по-късно нови колебания в отбраната позволиха на Жоао Невеш да покачи на 3:1 след точен удар.

          В 40-ата минута Авагян спаси удар на Бернардо Силва след великолепен пас на Бруно Фернандеш, но при последвалия пряк свободен удар Невеш отбеляза феноменален гол за 4:1. В добавеното време на първата част Португалия получи дузпа, а Бруно Фернандеш реализира хладнокръвно за 5:1.

          След почивката „мореплавателите“ продължиха да доминират. В 52-ата минута Фернандеш вкара втория си гол в мача, а в 72-ата оформи хеттрика си, отново от дузпа – 7:1.

          Шоуто продължи и в 81-ата минута, когато Жоао Невеш оформи своя хеттрик след разбъркване в наказателното поле на Армения. Крайното 9:1 бе оформено в добавеното време от Франсиско Консейсао.

          - Реклама -

