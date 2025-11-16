„Червени“ легенди, ръководители и приятели се поклониха пред Стоян Йорданов

Легенди н ЦСКА отдадоха почит на бившия си съотборник Стоян Йорданов. Многократният шампион и носител на Купата на страната с „червените“ почина онзи ден на 81-годишна възраст.

Настоящият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков и бившият изпълнителен директор на клуба Стоян Орманджиев също присъстваха.

За да изпратят бившия страж на България и „червените“ дойдоха и редица легенди на „армейците“. Сред тях личаха Георги Велинов, Методи Томанов, Радослав Здравков и др.

Венец поднесоха и организирани фенове на ЦСКА.

Стоян Йорданов ни напусна в петък, 14 ноемврит. С екипа на ЦСКА той печели 8 титли и 5 купи на страната. Част е от отбора на „червените“, изправил се в полуфиналите с Интер в турнира за КЕШ през 1967 г. Има 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико и носител на олимпийско сребро от игрите в Мексико през 1968 г.