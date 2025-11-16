Доналд Тръмп отклони вниманието от скандала с Епстийн, обвинявайки Демократите

След като през последните два дни избягваше въпросите на репортерите относно връзките си с Джефри Епстийн, Доналд Тръмп се появи, за да коментира последните разкрития в скандала, който беляза втория му президентски мандат. Това съобщи Обзървър.

Името на Тръмп се среща стотици пъти в най-новата колекция имейли на покойния педофилен финансист. Президентът поиска ново разследване от министерството на правосъдието за връзките на Епстийн с управляващата американска елитна класа, като насочи атаката си единствено към известните демократи, споменати във файловете.

В рамките на часове главният прокурор Пам Бонди назначи водещ прокурор, който да разследва бившия президент Бил Клинтън, бившия финансов министър Лари Самърс и рисковия капиталист и донор на Демократическата партия Рейд Хофман. Само няколко месеца след като обяви делото за приключено, след като стана ясно, че Тръмп фигурира във файловете, Бонди обеща „да се занимае с това с неотложност и почтеност, за да предостави отговори на американския народ“.

Опитът на Тръмп да отклони вниманието от себе си последва тежка седмица, която подчерта отчаянието във Вашингтон да се заглуши спекулацията относно връзките му с най-известния сексуален престъпник в Америка. Масово недоволство сред републиканските членове преди гласуването в Камарата на представителите за файловете на Епстийн изтъкна отслабващия контрол на Тръмп върху партията и базата му Maga.

Публикуваните от демократите имейли в комисията за надзор на Камарата разкриват, че Епстийн твърди, че президентът „прекарал часове в дома ми“ с една от неговите жертви. В друг имейл Епстийн посочва, че Тръмп „знаел за момичетата“, което подсказва, че познанията на президента за престъпленията му са по-дълбоки, отколкото е признавал.

„Искам да разбереш, че това куче, което не е лаело, е Тръмп“, пише Епстийн в съобщение от 2011 г. до бившата си партньорка Жизлен Максуел, която излежава 20-годишна присъда за ролята си в сексуалната трафикова операция на Епстийн.

Разкритията идват в момент, когато петиция в Конгреса за задължаване на гласуване в Камарата за публикуване на файловете на Епстийн достигна необходимите 218 подписа, въпреки последния опит на Тръмп да принуди републиканските бунтари да се подчинят. Конгресменката от Колорадо Лорън Боеберт, една от четирите републиканки, подкрепили законопроекта, беше привикана на среща в Ситуационната стая на Белия дом, където Бонди и директорът на ФБР Каш Пател я призоваха да премахне името си от петицията. Боеберт отказа. Дори след разговор с Тръмп тя не се поддаде.

С гласуването в Камарата, вече неизбежно, се очаква повече от 100 републиканци да се откъснат от Тръмп и да подкрепят законопроекта, като се подготвят за изборите на междинния мандат догодина. С Белия дом, неспособен да разчисти скандала с Епстийн, републиканските членове се фокусират върху собственото си оцеляване, докато партията започва да обмисля живота след Тръмп.

Последните разкрития идват след разочароващи изборни резултати за републиканците този месец, в контекста на гнева на избирателите за неспособността на Тръмп да се справи с кризата с разходите за живот, която беше обещал да реши. Демократите, които се представиха на платформа за достъпност, спечелиха ключови избори в цялата страна, дори в дълбоко червени щати.

„Тръмп ще ви защити… ако гласувате да покриете педофили“, каза Томас Маси, републикански конгресмен от Кентъки.

Маси, съавтор на законопроекта за Епстийн с калифорнийския демократ Ро Хана, предупреди колегите си, че тяхното гласуване тази седмица ще остане „в досието им за цялата им политическа кариера“, дълго след като Тръмп напусне поста. С цел да окаже натиск върху колебаещите се републиканци преди гласуването, Маси и Хана ще проведат пресконференция с жертвите на Епстийн пред Капитолия.

Маси, упорит бунтар в Републиканската партия, сега се изправя пред първично предизвикателство, подкрепено от Тръмп, за мястото му догодина. „Посланието от Белия дом беше: Тръмп ще ви защити… ако гласувате да покриете педофили“, каза той на репортери в Капитолия миналата седмица.

Тръмп категорично отрича всякакви нарушения, признавайки, че е бил приятел с Епстийн преди разрив в началото на 2000-те. Но ожесточените опити да се блокира пълното публикуване на файловете и гневната реакция на Тръмп на разкритията миналата седмица възродиха спекулациите какви тайни остават скрити в неприключените документи на министерството на правосъдието.

Новото разследване обаче може да даде повод на министерството на правосъдието да откаже да публикува допълнителни документи, аргументирайки, че разпространението им може да попречи на текущо разследване.

По време на интервю на Air Force One Тръмп продължи да отклонява въпросите за връзката си с Епстийн. „Трябва да разберете какво знаеше той относно Бил Клинтън, относно ръководителя на Харвард [Самърс]“, каза той, добавяйки, че той и Епстийн „имаха много лоши отношения в продължение на много години“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че „селективно публикуваните имейли“ от демократите са опит за „опетняване“ на президента. С цел да отклонят вниманието от първоначалното публикуване на демократите, републиканците в Камарата качиха онлайн над 20 000 документа, разкриващи мрежата на високите връзки на Епстийн в политиката, медиите, бизнеса и външните работи. Имейлите обаче поставиха и неудобни въпроси за Тръмп, включително предложението на Епстийн да предостави информация за него на руското правителство преди срещата му с Путин през 2018 г. В други съобщения, обсебени от бившия му приятел, Епстийн описва Тръмп като „умопомрачен“, „практически луд“ и твърди, че има снимки на президента „с момичета в бански в кухнята ми“.

„Продължават да стъпват в грешки. Начинът, по който се управлява въпросът с Епстийн, само привлече повече внимание към него“, каза републикански стратег, близък до администрацията.

Хаосът задълбочи и разочарованието сред крилото на Тръмп в движението Maga, което години наред вярваше, че файловете на Епстийн ще разкрият заговор на демократически педофили в сърцето на американската управляваща класа. По време на президентската кампания през 2024 г. Тръмп засили това очакване, обещавайки да декласифицира файловете, само за да се откаже, след като стана ясно, че името му присъства в тях, за възмущението на мнозина поддръжници.

Някои републиканци се страхуват, че новото разследване на Клинтън и други демократи само ще гарантира, че скандалът с Епстийн ще преследва партията до междинните избори.

„Не знаем докъде още ще стигне този скандал“, каза стратегът. „Фокусът трябва да е върху достъпността, престъпността и въпросите, които избирателите ни казаха, че ги интересуват. Нямаме време за губене.“

След изборните поражения, официалните лица в Белия дом обещаха да се съсредоточат върху икономиката, но се борят да накарат Тръмп да следва посланието. В интервю за Fox News с Лаура Инграъм президентът отхвърли темата за достъпността като „измама на демократите“.

„Мисля, че анкетирането е фалшиво“, настоя Тръмп. „Имаме най-великата икономика, която сме имали.“

„Не забравяйте, Maga беше моя идея“, добави той. „Знам какво иска Maga по-добре от всеки друг.“