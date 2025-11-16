Франция завърши с успех световните квалификации

Световният вицешампион Франция победи Азербайджан с 3:1 като гост в двубой между първия и последния в група „D“ на световните квалификации в зона Европа.

Мачът се игра на стадион „Тофик Бахрамов“ в Баку.

Домакините поведоха изненадващо в 4-ата минута чрез Ренат Дадашов. Франция обаче реагира бързо – Жан-Филип Матета изравни в 17-ата. В 24-ата минута гол на Кристофър Нкунку беше отменен за игра с ръка, но в 30-ата Магнес Аклиуш отбеляза първото си попадение за националния тим и направи резултата 2:1. В добавеното време на първата част Хефрен Тюрам вкара за 3:1.

След почивката темпото спадна и липсваха опасни ситуации пред двете врати. Тюрам отправи един по-опасен удар, но вратарят на Азербайджан се намеси.

Франция остава убедителен лидер в групата, докато Азербайджан продължава да е на последното място с една точка.