      неделя, 16.11.25
          Гърция сложи прът в колелото на Шотландия

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Гърция сложи прът в колелото на Шотландия, побеждавайки с 3:2 в мач, който реално бе без значение за елините. За сметка на тях британците пропуснаха шанс да влязат в полпозишън преди решителния сблъсък с Дания. „Червеният“ динамит направи 2:2 с Беларус и така кръг преди края Дания е лидер с 11 точки, Шотландия има 10, а последният мач ще се играе в Глазгоу на 18 ноември.

          В Пирея Гърция поведе още в 7-ата минута, когато Бакасетас отбеляза за 1:0, а в началото на второто полувреме домакините направиха още два удара. Първо Карецас вкара за 2:0, а Цолис вкара и трети гол.

          Шотландия се върна в мача с попадение на Доук в 65-ата минута и оттам нататък само гостите атакуваха. Последваха поредица от пропуски, но в 70-ата минута Кристи вкара за 3:2. Това даде допълнителен импулс в играта на гостите, които пък останаха и с човек повече, след като в 84-ата минута Бакасетас получи втори жълт картон.

          До края на мача Шотландия натисна, но не съумя да изравни.

