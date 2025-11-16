НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 16.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Георги Пеев: Със Сашо Димитров националният отбор ще прогресира

          "В много силна група сме и той пое отбора в много лош период. След като нямат победа, момчетата нямат самочувствие. Така е доста сложно да се играе. Ние не успяхме да постигнем победи и срещи по-слабите. Това сериозно разклаща самочувствието на всеки един футболист" - добави бившият национал

          0
          14
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бившият футболен национал на България Георги Пеев вярва, че селекционерът Александър Димитров ще постигне резултати начело на отбора, като за целта трябва да помага на младите футболисти да се развиват.

          - Реклама -

          Пеев вярва, че тимът ще прогресира под ръководството на Александър Димитров.

          „Илиян Илиев беше много добър вариант. За мен той е един от най-добрите треньори в българското първенство, ако не и най-добрите. Със Сашо Димитров отборът ще прогресира. В много силна група сме и той пое отбора в много лош период. След като нямат победа, момчетата нямат самочувствие. Така е доста сложно да се играе. Особено срещу силни съперници. Ние не успяхме да постигнем победи и срещи по-слабите. Това сериозно разклаща самочувствието на всеки един футболист“, сподели той в интервю за БНТ.
          Дългогодишният български национал определи решението на Светослав Вуцов, да напусне националния тим, като неправилно.

          „Когато футболист нарушава правилата, той трябва да бъде наказан и да си понесе наказанието. Той е доста добър вратар с голямо бъдеще. Неговото бъдеще минава през националния отбор. Не трябва да се притеснява, че ще допусне 5 гола. Нека спаси 10. Това негово решение не беше правилно“, допълни Пеев.

          Според него съставите на националния отбор трябва да представляват смес от опит и младост.

          „Нека се следи внимателно формата на всеки играч. В отбора трябва да бъде викан всеки, който е в добра форма в момента. За предпочитане е да се викат млади играчи. Младите трябва да прогресират покрай опитните. Добро решение е да се дава път на младите футболисти“, добави офанзивният футболист.
          Пеев се надява решенията на новото управление на Българския футболен съюз да дадат резултат.

          „Ще видим резултатите от решенията в последствие. Решението за младите бе положително. Решенията може да не се харесват от клубовете, но това може да повлияе добре на българския футбол. Стилиян Петров е мой много добър приятел, но аз уважавам и едните, и другите“, разкри полузащитникът.
          Пеев, който играе четири сезона в А група с екипа на Локомотив София се радва да види конкуренция в Първа лига.

          „Лудогорец много ми харесва как играеха през годините. Тази година изобщо не ми харесват, дори и миналата. Те свалиха летвата. Радвам се, че Левски показва добър футбол. ЦСКА прогресира под ръководството на Янев. Радвам се, че се появи конкуренция“, каза още той.
          Бившият футболист на Локомотив София съветва младите футболисти да си поставят високи цели.

          „Направих прехода от школата към мъжкия футбол с много желание. Всеки ден се стремях да постигна нещо голямо. Винаги съм си поставял високи цели. Не станах най-великия футболист, но стигнах до високо ниво. Моят съвет е младите да си поставят високи цели“, категоричен е Пеев.

          Бившият футболен национал на България Георги Пеев вярва, че селекционерът Александър Димитров ще постигне резултати начело на отбора, като за целта трябва да помага на младите футболисти да се развиват.

          - Реклама -

          Пеев вярва, че тимът ще прогресира под ръководството на Александър Димитров.

          „Илиян Илиев беше много добър вариант. За мен той е един от най-добрите треньори в българското първенство, ако не и най-добрите. Със Сашо Димитров отборът ще прогресира. В много силна група сме и той пое отбора в много лош период. След като нямат победа, момчетата нямат самочувствие. Така е доста сложно да се играе. Особено срещу силни съперници. Ние не успяхме да постигнем победи и срещи по-слабите. Това сериозно разклаща самочувствието на всеки един футболист“, сподели той в интервю за БНТ.
          Дългогодишният български национал определи решението на Светослав Вуцов, да напусне националния тим, като неправилно.

          „Когато футболист нарушава правилата, той трябва да бъде наказан и да си понесе наказанието. Той е доста добър вратар с голямо бъдеще. Неговото бъдеще минава през националния отбор. Не трябва да се притеснява, че ще допусне 5 гола. Нека спаси 10. Това негово решение не беше правилно“, допълни Пеев.

          Според него съставите на националния отбор трябва да представляват смес от опит и младост.

          „Нека се следи внимателно формата на всеки играч. В отбора трябва да бъде викан всеки, който е в добра форма в момента. За предпочитане е да се викат млади играчи. Младите трябва да прогресират покрай опитните. Добро решение е да се дава път на младите футболисти“, добави офанзивният футболист.
          Пеев се надява решенията на новото управление на Българския футболен съюз да дадат резултат.

          „Ще видим резултатите от решенията в последствие. Решението за младите бе положително. Решенията може да не се харесват от клубовете, но това може да повлияе добре на българския футбол. Стилиян Петров е мой много добър приятел, но аз уважавам и едните, и другите“, разкри полузащитникът.
          Пеев, който играе четири сезона в А група с екипа на Локомотив София се радва да види конкуренция в Първа лига.

          „Лудогорец много ми харесва как играеха през годините. Тази година изобщо не ми харесват, дори и миналата. Те свалиха летвата. Радвам се, че Левски показва добър футбол. ЦСКА прогресира под ръководството на Янев. Радвам се, че се появи конкуренция“, каза още той.
          Бившият футболист на Локомотив София съветва младите футболисти да си поставят високи цели.

          „Направих прехода от школата към мъжкия футбол с много желание. Всеки ден се стремях да постигна нещо голямо. Винаги съм си поставял високи цели. Не станах най-великия футболист, но стигнах до високо ниво. Моят съвет е младите да си поставят високи цели“, категоричен е Пеев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Израел категорично отхвърля възможността за палестинска държава преди гласуване в ООН

          Николай Минчев -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху и членове на неговото правителство подчертаха категоричната си съпротива срещу създаването на палестинска държава. Това стана преди гласуването в Съвета...
          Футбол

          „Червени“ легенди, ръководители и приятели се поклониха пред Стоян Йорданов

          Николай Минчев -
          Легенди н ЦСКА отдадоха почит на бившия си съотборник Стоян Йорданов. Многократният шампион и носител на Купата на страната с "червените" почина онзи ден...
          Други

          Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

          Николай Минчев -
          „Най-голямата сума, която са ми предлагали е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions