Израел категорично отхвърля възможността за палестинска държава преди гласуване в ООН

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и членове на неговото правителство подчертаха категоричната си съпротива срещу създаването на палестинска държава. Това стана преди гласуването в Съвета за сигурност на ООН в понеделник по резолюция, която подкрепя одобрения от САЩ мирен план за Газа.

Проектът на резолюцията следва споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, договорено от американския президент Доналд Тръмп, и цели да осигури одобрението на Съвета за преходна администрация и временно международно сили за сигурност в опустошената територия.

За разлика от предишните версии, последният текст включва позоваване на възможна бъдеща палестинска държава — идея, на която израелското правителство категорично се противопоставя.

„Нашата опозиция срещу палестинска държава на която и да е територия не се е променила“, заяви Нетаняху на заседание на кабинета.

Премиерът беше подложен на критики от членове на коалицията, включително крайнодесния финансов министър Бецалел Смоторич, който го обвини, че не е реагирал достатъчно остро на последната вълна международни признания на палестинската държавност. Смоторич призова Нетаняху в платформата X да „формулира незабавно подходящ и решителен отговор, който ясно да покаже на целия свят — никаква палестинска държава никога няма да възникне върху земите на нашата родина“.

Нетаняху отвърна, че „няма нужда от уверения, публикации или лекции от когото и да било“.

Други министри също заявиха своята категорична съпротива. „Политиката на Израел е ясна: палестинска държава няма да бъде установена“, написа министърът на отбраната Израел Кац в X. Министърът на външните работи Гидон Саар добави, че страната „няма да се съгласи със създаването на палестинска терористична държава в сърцето на Земята Израел“.

Крайнодесният лидер и министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир стигна още по-далеч, определяйки палестинската идентичност като „изобретение“.

Резолюцията на Съвета за сигурност би дала начало на втория етап от подкрепеното от САЩ споразумение, постигнато миналия месец, което доведе до прекратяване на огъня след две години война, започнала с нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Първият етап доведе до освобождаването на последните 20 живи израелски заложници и почти всички от 28-те убити, държани от палестински бойци. В замяна Израел освободи близо 2000 палестински затворници и върна 330 тела.