Израел стреля по миротворци на ООН в Южен Ливан

Международните сили за временна помощ в Ливан (UNIFIL) съобщиха, че израелски войници са стреляли по техни миротворци в южната част на страната. От своя страна армията от Израел заяви, че е сбъркала сините каски със „заподозрени“ и е изстреляла предупредителни куршуми. Информацията предаде АФП.

Израелската армия обвини „лошите метеорологични условия“ и уточни, че не е имало умишлено насочване към войниците на ООН.

UNIFIL посочи в изявление, че израелските сили „са стреляли по миротворци на UNIFIL от танк Меркава, разположен близо до позиция, установена от Израел на ливанска територия“, като добави, че куршумите от тежки картечници паднали на около пет метра от личния им състав.

Силите съобщиха, че миротворците са успели „да се оттеглят безопасно 30 минути по-късно“, след като танкът се оттеглил вътре в израелската позиция.

В изявление израелската армия заяви, че „двама заподозрени бяха идентифицирани“ в района на Ел Хамамес в южен Ливан. „Войските след това изстреляха предупредителни куршуми и заподозрените се отдалечиха. Няма съобщени пострадали.“

„След проверка се установи, че заподозрените са били войници на ООН, които извършвали патрул в района и са били класифицирани като заподозрени поради лошите метеорологични условия. Няма умишлено насочване на огън към войниците на UNIFIL.“

UNIFIL работи заедно с ливанската армия за консолидиране на примирието между Израел и ливанската групировка „Хизбула“, постигнато миналия ноември.

Силите подчертаха, че стрелбата „представлява сериозно нарушение на резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН“, която сложи край на конфликта от 2006 г. между Израел и „Хизбула“ и формира основата на миналогодишното примирие.

Споразумението имаше за цел да сложи край на над годишен период на враждебни действия между страните, възникнали след началото на войната в Газа. Според сделката Израел трябваше да изтегли силите си от южен Ливан, но той ги е запазил в пет стратегически района и продължава редовни удари по Ливан, главно насочени срещу позиции и бойци на „Хизбула“.

Израелската армия заяви, че инцидентът се изследва и се обработва чрез официални военни канали за връзка.

Това не е първият случай, в който UNIFIL обвинява Израел за застрашаване на миротворците. „Отново призоваваме Израелските отбранителни сили да прекратят всяко агресивно поведение и нападения върху или в близост до миротворците“, заявиха от силите.