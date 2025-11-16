НА ЖИВО
          Извънредно правителствено заседание в Белград заради американските санкции срещу НИС

          „В идните дни ни очакват едни от най-тежките решения в нашата история“. С тези думи министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович описа ситуацията около сръбската петролна индустрия

          Белград Скупщина
          Белград Скупщина
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В Белград започна извънредно заседание на сръбското правителство. Това се наложи, поради американските санкции срещу петролната индустрия в страната – НИС.

          На заседанието присъстват президентът Александър Вучич и всички директори на държавни предприятия. „В идните дни ни очакват едни от най-тежките решения в нашата история“. С тези думи сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович описа ситуацията около сръбската петролна индустрия (НИС) и санкциите на САЩ. Причината е ясно и неблагоприятно послание от Вашингтон: изисква се пълно излизане на Русия от собствеността на НИС.

          Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. (OFAC) първоначално наложи санкции върху руския петролен сектор, включително „Газпром“, през януари, но в случая с НИС те бяха отлагани няколко пъти и окончателно влязоха в сила на 8 октомври.

          OFAC одобри тримесечен лиценз за НИС, за да даде време на собствениците да търсят купувач до 13 февруари. Компанията и нейната рафинерия обаче нямат право да работят през този период.

          САЩ категорично не приемат никакво прикриване на руски партньори, „Газпром“ или руското правителство. Поради това, каза министърът, президентът Александър Вучич и кабинета не са мигнали.

          Банките са прекратили обработката на плащанията на НИС, а хърватският петролопровод JANAF е спрял доставките на суров петрол. По официални оценки рафинерията може да работи само до 25 ноември без нови доставки на суровина.

