Карлос Алкарас е финалист в Торино след триумф над Оже-Алиасим

Карлос Алкарас победи Феликс Оже-Алиасим с 6-4, 6-2 за само 82 минути игра и по този начин оформи чакания от всички фенове на тениса финал между него и Яник Синер в Торино.

- Реклама -

Испанецът, който ще завърши годината под №1 в света, ще играе за пръв път за титлата в турнира на осемте най-добри.

Предстоящият двубой между Алкарас и Синер изглежда възможно най-добрият финал на сезона, в който двамата доминираха, като си поделиха титлите от турнирите в Големия шлем и завоюваха общо 13 трофея, сред които и 4 Мастърса.

През 2025 година Алкарас спечели 4 от 5-те им срещи, а успехът на италианеца дойде във финала на Уимбълдън. Синер е в серия от 30 поредни победи в зала и ще има на своя страна подкрепата на публиката в сблъсъка, който започва в 19 часа.

Полуфиналът срещу Феликс Оже-Алиасим не предложи особени емоции, след като още от самото начало Алкарас демонстрира превъзходство. Той реализира първия пробив в мача след невероятно разиграване, довело до 3-1 в негова полза. До края на сета нивото му сякаш само се повишаваше. Той реализира още един пробив,.

Вторият сет бе по-равностоен, но Алкарас отново използва колебанието в играта на канадеца, като проби в 10-ия гейм, в който Оже-Алиасим направи 4 непредизвикани грешки. За него това бе пета победа от осем мача срещу този съперник.