      неделя, 16.11.25
          Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

          „Докторите казаха, че девет месеца няма да мога да ходя. Възстановяването обаче дойде неочаквано бързо. По чудо започнах да ходя след два месеца“ - заяви спортистът по повод на Олимпийските игри в Париж

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Най-голямата сума, която са ми предлагали е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам друг химн за никакви пари.“ Това разкри световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар в интервюта пред NOVA.

          „Истинският Карлос Насар се роди в голямо неразбирателство между родители. Наложи ми се да порасна по-рано, за да си спестя болка“, разказа той. 

          Спортистът признава, че отношенията с баща му дълги години са били източник на емоционален товар: „Започнах да изпитвам гняв към него. Отне ми три години да му простя“.

          Насар говори с уважение за майка си, като подчертава нейната роля в живота си: „Майка ми винаги е искала най-доброто за нас. Нейната доброта е сляпа — това е качество, което малко хора имат“.

          Спортистът разкрива и необичайния си ментален подход към състезанията: „Когато изляза на подиума, виждам детето в мен, в публиката. Според него този вътрешен образ го мотивира да надскочи границите си: „Когато изпусна опит, нож ми се забива в сърцето, защото детето е направило всичко.“

          Централна тема в участието му беше покойният му треньор Илиян Илиев.
          „Още когато бях дете, ми казваше, че ще стана световен шампион. Смъртта му е тежка лична загуба. Бях последният човек, с когото говори по телефона. Ужасна болка“, сподели той.

          За олимпийските игри в Париж Карлос заяви: „Докторите казаха, че девет месеца няма да мога да ходя. Възстановяването обаче дойде неочаквано бързо. По чудо започнах да ходя след два месеца“.

          Едно от най-категоричните му изказвания беше критиката към Българската федерация по вдигане на тежести. „Вместо спокойствие получавам само неприятности. В договорите имаше хиляди глоби. От думите на Стефан Ботев зависи дали ще остана в България“, обяви Насар.

          Насар коментира и личния си живот, включително връзката си с волейболистката Александра Костадинова. „Разбрах, че тя е жената, когато започна да прави саможертви“, разкри спортистът.

          Насар очерта амбициите си за следващата Олимпиада: „Амбицията ме движи. Искам да правя неща, които не са правени“. На въпрос дали силните мъже плачат, той отговори откровено: „Случвало ми се е“.

