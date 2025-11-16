Съединените американски щати активно търсят заместник на президента на Украйна Володимир Зеленски, заяви бившият украински премиер Микола Азаров. Това съобщи индийското издание Дъ Уийк.

- Реклама -

Азаров, който ръководи украинското правителство между 2010 и 2014 г. под ръководството на проруското президентство на Виктор Янукович, твърди, че процесът включва покани на различни членове на кабинета на Зеленски в САЩ.

„Зная, че в продължение на около шест месеца американците активно разговарят, срещат се и канят в Вашингтон определени политици от киевския режим. Те формират мнение за тях и търсят човек, който би могъл да замени [Зеленски],“ каза Азаров пред руската информационна агенция ТАСС.

Скандал с корупция за 100 милиона долара

Това се случва на фона на управлението на Зеленски, което се сблъсква с война на два фронта — срещу Русия и срещу най-големия корупционен скандал, откакто той зае поста през май 2019 г.

Предполагаемите опити да се попречи на независимите антикорупционни органи да разследват по-дълбоко също се оказаха неуспешни, тъй като общественото недоволство спря тези действия.

Разкритията от разследването — схема с подкупи за около 100 милиона долара, свързана с енергийния сектор — поставят Зеленски под натиск и наложиха частични наказателни мерки за заподозрените.

Скандалът в енергийния сектор на Украйна — от абсурдни прякори до чували с пари — разкрива предполагаеми подкупи и поставя доверието в Зеленски на карта. Мащабът на корупцията, оценяван на около 100 милиона долара, привлече общественото внимание.

Общественото недоволство продължава, като западните партньори на Украйна също търсят уверения, че Киев ще продължи борбата с корупцията.

„Ендемичната корупция“, разкрита в разследването, „ще означава, че Комисията със сигурност ще трябва да преразгледа как харчи средствата за енергийния сектор на Киев,“ каза официален представител пред Политико.

Предполагаемата роля на Вашингтон

Азаров също твърди, че разкриването на този корупционен скандал доказва, че САЩ са замесени в търсенето на заместник на Зеленски.

„Ако те [американците] бяха против това, Националното антикорупционно бюро на Украйна никога нямаше да има възможност да действа по такъв начин,“ отбеляза той.

Той добави, че е трудно да се прогнозира резултатът от евентуалната оставка на Зеленски, тъй като всички хора, които биха могли да управляват страната, ако той напусне, „или са в затвора, или са убити, или са принудени да напуснат страната“.