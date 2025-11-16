Наталия Киселова: Бюджетът балансира влизането ни в еврозоната с реално повишаване на доходите

„Бюджет 2026 търси възможния баланс между изискванията за влизане на страната ни в еврозоната и желанието на правителството гражданите да почувстват предимствата от приемането на еврото.“ Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА доц. Наталия Киселова пред БНР.

- Реклама -

По думите ѝ 600 хиляди български граждани, които работят на минимална работна заплата, ще усетят пряко увеличение на дохода си още от следващата година. „Минималната заплата расте с 65 евро, като това е стъпка към повече солидарност и справедливост в обществото ни“, подчерта народният представител.

Киселова акцентира и върху подкрепата за младите семейства. Майките, които се върнат на работа през втората година след раждането, ще получават 75% от обезщетението – 460 евро, което представлява 15% увеличение спрямо тази година. „Това стимулира по-бързото връщане на пазара на труда и гарантира икономическа сигурност на семействата“, заяви Наталия Киселова.Според нея БСП-ОЛ е отстояла запазването на „швейцарското правило“ – ключов елемент за предвидимост на доходите на пенсионерите“. Минималната пенсия също се повишава и ще достигне 346 евро, отбеляза народният представител.

Наталия Киселова посочи, че предстои разговор за реформа в данъчно-осигурителната система в следващите бюджети, включително преосмисляне на тавана на осигурителния доход. „Не може човек, който получава 5000 евро месечно, и човек, който получава 500 000 евро, да плащат еднаква осигуровка. Осигуряването трябва да бъде върху реалния доход“, категорична бе тя.

Киселова обърна внимание и върху порочната практика управители на дружества да декларират нулеви трудови възнаграждения, но да получават дивиденти, облагани само с 5%. „Капиталът не може да бъде облагодетелстван за сметка на работещите, които плащат 10-процентов данък. Дивидентите трябва да се реинвестират, а не да отиват в скъпи автомобили, имоти или други луксозни разходи“, подчерта Наталия Киселова.

Депутатът от БСП-ОЛ коментира и казуса с „Лукойл Нефтохим“, като посочи, че рафинерията е от стратегическо значение за националната сигурност и енергийната стабилност на страната. „Правителството и Народното събрание действаха решително, за да гарантират, че българските граждани и бизнесът ще имат достъп до горива“, подчерта Киселова.

Наталия Киселова обясни, че в определи случаи правото на собственост може бъде ограничавано, за да се защитят по-висши цели, като националната сигурност и интереса на българското общество и на икономиката. По думите ѝ особеният управител действа като представител на държавата и трябва да съгласува решенията си с правителството.

„Интересът на държавата е ясен – „Лукойл Нефтохим” да работи, да продължава да плаща данъци и работещите в предприятието да получават своите трудови възнаграждения“, каза още по темата Киселова.