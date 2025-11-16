НА ЖИВО
          Наталия Киселова: Бюджетът балансира влизането ни в еврозоната с реално повишаване на доходите

          По думите ѝ 600 хиляди български граждани, които работят на минимална работна заплата, ще усетят пряко увеличение на дохода си още от следващата година

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Бюджет 2026 търси възможния баланс между изискванията за влизане на страната ни в еврозоната и желанието на правителството гражданите да почувстват предимствата от приемането на еврото.“ Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА доц. Наталия Киселова пред БНР.

          По думите ѝ 600 хиляди български граждани, които работят на минимална работна заплата, ще усетят пряко увеличение на дохода си още от следващата година. „Минималната заплата расте с 65 евро, като това е стъпка към повече солидарност и справедливост в обществото ни“, подчерта народният представител.

          Киселова акцентира и върху подкрепата за младите семейства. Майките, които се върнат на работа през втората година след раждането, ще получават 75% от обезщетението – 460 евро, което представлява 15% увеличение спрямо тази година. „Това стимулира по-бързото връщане на пазара на труда и гарантира икономическа сигурност на семействата“, заяви Наталия Киселова.Според нея БСП-ОЛ е отстояла запазването на „швейцарското правило“ – ключов елемент за предвидимост на доходите на пенсионерите“. Минималната пенсия също се повишава и ще достигне 346 евро, отбеляза народният представител.

          Наталия Киселова посочи, че предстои разговор за реформа в данъчно-осигурителната система в следващите бюджети, включително преосмисляне на тавана на осигурителния доход. „Не може човек, който получава 5000 евро месечно, и човек, който получава 500 000 евро, да плащат еднаква осигуровка. Осигуряването трябва да бъде върху реалния доход“, категорична бе тя.

          Киселова обърна внимание и върху порочната практика управители на дружества да декларират нулеви трудови възнаграждения, но да получават дивиденти, облагани само с 5%. „Капиталът не може да бъде облагодетелстван за сметка на работещите, които плащат 10-процентов данък. Дивидентите трябва да се реинвестират, а не да отиват в скъпи автомобили, имоти или други луксозни разходи“, подчерта Наталия Киселова.

          Депутатът от БСП-ОЛ коментира и казуса с „Лукойл Нефтохим“, като посочи, че рафинерията е от стратегическо значение за националната сигурност и енергийната стабилност на страната. „Правителството и Народното събрание действаха решително, за да гарантират, че българските граждани и бизнесът ще имат достъп до горива“, подчерта Киселова.

          Наталия Киселова обясни, че в определи случаи правото на собственост може бъде ограничавано, за да се защитят по-висши цели, като националната сигурност и интереса на българското общество и на икономиката. По думите ѝ особеният управител действа като представител на държавата и трябва да съгласува решенията си с правителството.

          „Интересът на държавата е ясен – „Лукойл Нефтохим” да работи, да продължава да плаща данъци и работещите в предприятието да получават своите трудови възнаграждения“, каза още по темата Киселова. 

