      неделя, 16.11.25
          Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Норвегия се класира за първото си Световно първенство пред XXI век, след като обърна Италия от 0:1 до 4:1 като гост в двубой от Група „I“ на квалификациите за Мондиал 2026 в зона Европа! По този начин норвежците се класираха за четвъртото Световно първенство в историята си!  

          Франческо Пио Еспозито даде капка надежда на „адзурите“, но с два гола на Ерлинг Холанд и по един на Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен „викингите“ се поздравиха с успеха. По този начин Норвегия завършва на първо място в групата с 24 точки, докато Италия остава втори с 18.

          На „Сан Сиро“ в Милано домакините поведоха в 11-ата минута, когато Юлиан Риерсон допусна грешка и позволи на Федерико Димарко да подаде на Франческо Пио Еспозито в наказателното поле, където нападателят на Интер прати топката в мрежата!

          До края на първото полувреме Италия упражни масиран натиск, но така и не успя да стигне до втори гол.

          Норвегия отговори подобаващо след почивката, когато в 63-ата минута Антонио Нуса бе изведен на левия фланг и с плътен удар изравни резултата – 1:1!

          След това дойдоха минутите на Ерлинг Холанд! Нападателят на Манчестър Сити получи пас от Оскар Боб в наказателното поле в 78-ата минута и с удар от движение накара Джанлуиджи Донарума отново да вади топката от мрежата си!

          Две минути след това Мортен Торсби прати топката към Холанд и той с перфектен завършващ удар вкара втория си гол в мача.

          Това не бе всичко и в 3-ата минута от продължението Йорген Странд Ларсен оформи крайния разгром за Норвегия с 4:1! По този начин „викингите“ ще играят за пръв път на Световно първенство от 1998 г. и за общо четвърти път в своята история.

          В другия мач от групата Израел срази Молдова с 4:1 и по този начин завършва с 12 точки на третото място, докато молдовците финишират последни с едва точка в актива си.

