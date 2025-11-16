Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век

Норвегия се класира за първото си Световно първенство пред XXI век, след като обърна Италия от 0:1 до 4:1 като гост в двубой от Група „I“ на квалификациите за Мондиал 2026 в зона Европа! По този начин норвежците се класираха за четвъртото Световно първенство в историята си!

- Реклама -

Франческо Пио Еспозито даде капка надежда на „адзурите“, но с два гола на Ерлинг Холанд и по един на Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен „викингите“ се поздравиха с успеха. По този начин Норвегия завършва на първо място в групата с 24 точки, докато Италия остава втори с 18.

На „Сан Сиро“ в Милано домакините поведоха в 11-ата минута, когато Юлиан Риерсон допусна грешка и позволи на Федерико Димарко да подаде на Франческо Пио Еспозито в наказателното поле, където нападателят на Интер прати топката в мрежата!

До края на първото полувреме Италия упражни масиран натиск, но така и не успя да стигне до втори гол.

Норвегия отговори подобаващо след почивката, когато в 63-ата минута Антонио Нуса бе изведен на левия фланг и с плътен удар изравни резултата – 1:1!

След това дойдоха минутите на Ерлинг Холанд! Нападателят на Манчестър Сити получи пас от Оскар Боб в наказателното поле в 78-ата минута и с удар от движение накара Джанлуиджи Донарума отново да вади топката от мрежата си!

Две минути след това Мортен Торсби прати топката към Холанд и той с перфектен завършващ удар вкара втория си гол в мача.

Това не бе всичко и в 3-ата минута от продължението Йорген Странд Ларсен оформи крайния разгром за Норвегия с 4:1! По този начин „викингите“ ще играят за пръв път на Световно първенство от 1998 г. и за общо четвърти път в своята история.

В другия мач от групата Израел срази Молдова с 4:1 и по този начин завършва с 12 точки на третото място, докато молдовците финишират последни с едва точка в актива си.