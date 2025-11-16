Пожарната помага за свалянето на четири деца от изоставена сграда в София

Четирима тийнеджъри са влезли в изоставена сграда на кръстовището на улиците „Любляна“ и „Никола Петков“ в столичния квартал „Овча купел“. По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета. Това съобщиха от Нова телевизия преди минути.

На място има екип на пожарната, които се опитват да свалят децата. По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

В момента се осъществява връзка с родителите.