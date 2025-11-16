НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 16.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Пресъздадоха славната битка при Сливница

          „Тази победа, която честваме, е постигната от обединените народ и армия“ - заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев

          1
          24
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Военноисторическа възстановка пресъздаде битката при Сливница по време на Сръбско-българската война през 1885 г. Тя се проведе на учебния полигон „Сливница“.

          - Реклама -

          Възстановката е организира от Национално дружество „Традиция“ с подкрепата на Министерството на отбраната. Тя е едно от поредицата събития, с които тази година се отбелязват 140 г. от Сръбско-българската война. 

          „Възстановката, която наблюдаваме е свързана с една от най-великите победи Българската земска войска. Това е победа, която е утвърдила акта на Съединението, суверенитета на младата българска държава и в рамките на дни е решила изхода от Сръбско-българската война“, заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев.

          В рамките на възстановката бяха разиграни епичните боеве на сливнишката позиция и Драгоманския проход, това е периодът от 2 до 5 ден от началото на войната, когато навлизат сръбските дивизии. Спирането става в района на Гургулят, в подхода към Сливница, след което при Драгоманския проход се обръща и ходът на войната. 

          Тези славни моменти бяха пресъздадени за около час от стотиците членове на НД „Традиция“. 

          „Тази победа, която честваме е постигната от обединените народ и армия“, завърши заместник-министър Илиев. 

          Военноисторическа възстановка пресъздаде битката при Сливница по време на Сръбско-българската война през 1885 г. Тя се проведе на учебния полигон „Сливница“.

          - Реклама -

          Възстановката е организира от Национално дружество „Традиция“ с подкрепата на Министерството на отбраната. Тя е едно от поредицата събития, с които тази година се отбелязват 140 г. от Сръбско-българската война. 

          „Възстановката, която наблюдаваме е свързана с една от най-великите победи Българската земска войска. Това е победа, която е утвърдила акта на Съединението, суверенитета на младата българска държава и в рамките на дни е решила изхода от Сръбско-българската война“, заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев.

          В рамките на възстановката бяха разиграни епичните боеве на сливнишката позиция и Драгоманския проход, това е периодът от 2 до 5 ден от началото на войната, когато навлизат сръбските дивизии. Спирането става в района на Гургулят, в подхода към Сливница, след което при Драгоманския проход се обръща и ходът на войната. 

          Тези славни моменти бяха пресъздадени за около час от стотиците членове на НД „Традиция“. 

          „Тази победа, която честваме е постигната от обединените народ и армия“, завърши заместник-министър Илиев. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Наталия Киселова: Бюджетът балансира влизането ни в еврозоната с реално повишаване на доходите

          Николай Минчев -
          „Бюджет 2026 търси възможния баланс между изискванията за влизане на страната ни в еврозоната и желанието на правителството гражданите да почувстват предимствата от приемането...
          Общество

          Васил Терзиев: С повече платени зони ще има повече ред в София

          Николай Минчев -
          С повече платени зони ще има повече ред в София. Така кметът на града Васил Терзиев защити гласуваната тази седмица реформа в платеното паркиране...
          Други

          Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

          Николай Минчев -
          „Най-голямата сума, която са ми предлагали е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions