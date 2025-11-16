Пресъздадоха славната битка при Сливница

Военноисторическа възстановка пресъздаде битката при Сливница по време на Сръбско-българската война през 1885 г. Тя се проведе на учебния полигон „Сливница“.

Възстановката е организира от Национално дружество „Традиция“ с подкрепата на Министерството на отбраната. Тя е едно от поредицата събития, с които тази година се отбелязват 140 г. от Сръбско-българската война.

„Възстановката, която наблюдаваме е свързана с една от най-великите победи Българската земска войска. Това е победа, която е утвърдила акта на Съединението, суверенитета на младата българска държава и в рамките на дни е решила изхода от Сръбско-българската война“, заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев.

В рамките на възстановката бяха разиграни епичните боеве на сливнишката позиция и Драгоманския проход, това е периодът от 2 до 5 ден от началото на войната, когато навлизат сръбските дивизии. Спирането става в района на Гургулят, в подхода към Сливница, след което при Драгоманския проход се обръща и ходът на войната.

Тези славни моменти бяха пресъздадени за около час от стотиците членове на НД „Традиция“.

„Тази победа, която честваме е постигната от обединените народ и армия“, завърши заместник-министър Илиев.