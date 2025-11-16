НА ЖИВО
          Седми последователен успех за Денвър – Никола Йокич с шести трипъл-дабъл

          Победи постигнаха още Кливланд, Оклахома и Торонто

          Снимка: www.facebook.com/DenverNuggets
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Никола Йокич записа шести трипъл дабъл за сезона, а Денвър взе седма поредна победа в НБА. Тази сутрин Нъгетс надвиха Минесота със 123:112.
          Йокич поведе Денвър с 27 точки, 12 борби и 11 асистенции. Още трима негови съотборници вкараха по 23 пункта. Тим Хардуей, Аарън Гордън и Джамал Мъри се отличиха с толкова точки, като Гордън хвана и 10 борби, а Мъри направи 12 асистенции.

          Лука Дончич и Остин Рийвс продължават с атомното си партньорство за ЛА Лейкърс, като изведоха тима си до успех над Милуоки със 119:95. Дончич наниза 41 точки с 9 борби, Рийвс добави 25 пункта с 8 асистенции. ДеАндре Айтън се включи с 20 точки и 10 борби.

          Янис Андетокумпо отново бе лидерът на Милуоки с 32 точки и 10 борби, а Ей Джей Грийн добави 15 пункта.

          13-та победа за сезона постигна Оклахома. Шей Гилджъс-Алекзандър отново се прояви за шампионите с 33 точки, а Чет Холгрем вкара 25 за 109:96 срещу Шарлът. Мачът бе пълен с обрати, като предложи 11 изравнявания и 11 смени на водачеството.

          Останалите резултати от изминалата нощ:
          Кливланд – Мемфис 108:100
          Шарлът – Оклахома Сити 96:109
          Индиана – Торонто 111:129

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Карлос Алкарас е финалист в Торино след триумф над Оже-Алиасим

          Николай Минчев -
          Карлос Алкарас победи Феликс Оже-Алиасим с 6-4, 6-2 за само 82 минути игра и по този начин оформи чакания от всички фенове на тениса...
          Спорт

          Гърция сложи прът в колелото на Шотландия

          Станимир Бакалов -
          Гърция сложи прът в колелото на Шотландия, побеждавайки с 3:2 в мач, който реално бе без значение за елините. За сметка на тях британците...
          Спорт

          Швейцария е с двата крака на Мондиал 2026 – без изненада срещу Швеция

          Станимир Бакалов -
          Швейцария на 99% се класира на Световното първенство през 2026 година, след като победи Швеция с 4:1. По този начин „кръстоносците“ събраха 13 точки...

