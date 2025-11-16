Седми последователен успех за Денвър – Никола Йокич с шести трипъл-дабъл

Никола Йокич записа шести трипъл дабъл за сезона, а Денвър взе седма поредна победа в НБА. Тази сутрин Нъгетс надвиха Минесота със 123:112.

Йокич поведе Денвър с 27 точки, 12 борби и 11 асистенции. Още трима негови съотборници вкараха по 23 пункта. Тим Хардуей, Аарън Гордън и Джамал Мъри се отличиха с толкова точки, като Гордън хвана и 10 борби, а Мъри направи 12 асистенции.

Лука Дончич и Остин Рийвс продължават с атомното си партньорство за ЛА Лейкърс, като изведоха тима си до успех над Милуоки със 119:95. Дончич наниза 41 точки с 9 борби, Рийвс добави 25 пункта с 8 асистенции. ДеАндре Айтън се включи с 20 точки и 10 борби.

Янис Андетокумпо отново бе лидерът на Милуоки с 32 точки и 10 борби, а Ей Джей Грийн добави 15 пункта.

13-та победа за сезона постигна Оклахома. Шей Гилджъс-Алекзандър отново се прояви за шампионите с 33 точки, а Чет Холгрем вкара 25 за 109:96 срещу Шарлът. Мачът бе пълен с обрати, като предложи 11 изравнявания и 11 смени на водачеството.

Останалите резултати от изминалата нощ:

Кливланд – Мемфис 108:100

Шарлът – Оклахома Сити 96:109

Индиана – Торонто 111:129