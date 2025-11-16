НА ЖИВО
          Шияковският манастир пази следите на Левски край София

          Шияковският манастир „Свети Архангел Михаил“ остава едно от онези български места, където духът на Васил Левски се усеща почти физически. Само на около 20 минути от София, в покрайнините на Костинброд, светата обител съхранява живи спомените за комитетската дейност на Апостола на свободата. Интересното е, че мнозина посетители не подозират колко ключова роля е изиграл манастирът през годините на националноосвободителните борби.

          Манастир, създаден в бурни времена

          Основан в средата на XIX век, Шияковският манастир не е просто духовно средище. Разположен сред зеленината на Софийското поле, той се превръща в убежище и средище за родолюбци, посветили живота си на революционното дело. Днес в двора на църквата личат паметни плочи на Левски и неговия съратник отец Генадий — своеобразен знак за дълбоката им връзка с това място.

          Именно тук духовникът и революционерът намират общ път, който остава в историята като едно от огнищата на българското националноосвободително движение.

          Приятелство и общо дело

          Васил Левски и отец Генадий се запознават още през 1862 г. като участници в Първата българска легия на Георги Раковски в Белград. Срещата им полага началото на приятелство, което впоследствие ще се превърне в част от делото по изграждане на комитетска мрежа из поробените български земи.

          Години по-късно, когато Левски обикаля страната, за да създава нови революционни комитети, отец Генадий вече е игумен на Шияковския манастир. Той лично кани Апостола в обителта, където двамата основават комитет и стъпват върху организирана революционна дейност в района.

          Според историческите сведения Левски посещава манастира два пъти — между 1870 и 1871 г., превръщайки го в едно от местата, вписани трайно в картата на неговата народополезна мисия.

          След Левски: отец Генадий остава в борбата

          Гибелта на Апостола през 1873 г. не сломява духа на отец Генадий. Напротив — той продължава по пътя на борбата за свобода. Принуден да търси убежище в Сърбия, той се среща с воеводата Панайот Хитов, с когото обсъждат изпращането на чети в поробените български земи.

          През 1876 г. отец Генадий е посветен в съзаклятието за Априлското въстание и активно го подкрепя. След разгрома му отново напуска пределите на Османската империя, но се завръща окончателно след Освобождението през 1878 г.

          Така духовникът продължава да участва в ключови моменти от новата българска история, без да се отказва от убежденията си.

          Роля в Съединението и Сръбско-българската война

          Историята на отец Генадий не приключва с Освобождението. Той участва в движението за национално обединение и през 1885 г. става свещеник на Първи пехотен софийски полк. По време на Сръбско-българската война полкът е разположен при най-тежките сражения край Сливница — място, където духът му и революционният му опит се оказват безценни.

          Последните години на един борец

          Сведенията за смъртта на отец Генадий са противоречиви. Според едни източници той умира през 1900 г. в Света гора, а според други — няколко години по-късно в София. Независимо от тези различия, фигурата му остава неразривно свързана както с делото на Левски, така и с борбите за свободна и единна България.

          - Реклама -

