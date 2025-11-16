Тъжна вест: Почина астроложката Алена

Най-известната и любима на България астроложка Светлана Тилкова-Алена почина на 70-годишна възраст. Това съобщи съпругът ѝ Андрей, с когото бяха неразделни дълго време.

- Реклама -

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. През последните над 25 години тя всеки ден даваше прогнози на зрителите на bTV. Освен това Алена бе член и на Американския астрологичен съюз.

Поклонението ще бъде на 18.11.2025 година от 11 часа в църквата „Света София.“

Светлана Тилкова е родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършва 91-ва немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония.

В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“.

Най-новите ѝ коледни книги предстои да излязат от печатницата.

Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Алена защитава идеята, че съдбата и характерът на човека могат да се разберат чрез звездната карта, кармата и преражданията.

Според Алена астрологията не е просто развлечение, а средство за духовно осъзнаване и развитие – чрез астрологията човек може да разбере своите заложби, кармичните уроци и житейския си път.