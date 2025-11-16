Томислав Дончев за „Лукойл“: Бурята по-скоро е отминала

По отношение на „Лукойл“ бурята по-скоро е отминала, но все още има рискове. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

Той подчерта пред бТВ, че правителството да голяма степен е преодоляло кризата, но това как тя ще се разреши зависи и от Вашингтон, и от собствениците на рафинерията. При всички положение Дончев смята, че правилният път е София да бъде част от разговорите за бъдещето на „Лукойл“, защото рафинерията е част от националната сигурност на България.

Вицепремиерът Дончев заяви, че назначаването на Румен Спецов за особен управител на рафинерията е най-логичният избор. „Спецов няма да се занимава с производството, неговата дейност е да осъществява финансов контрол. След като е бил успешен ръководител на НАП, мисля, че ще се справи“, каза вицепремиерът.

Според него, ако „Нефтохим“ се продава, най-добре е да бъде купен от компания от бранша, която да отвори нови икономически възможности пред рафинерията, включително запазване на работните места.

Дончев коментира и твърденията на президента Румен Радев, че „Нефтохим“ го очаква съдбата на „Булгартабак“:“ Как си представяте руски актив, който е обект на санкции и е контролиран от САЩ и Великобритания, да му се случи подобно нещо“, каза той.