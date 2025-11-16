НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 16.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Томислав Дончев за „Лукойл“: Бурята по-скоро е отминала

          0
          6
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          По отношение на „Лукойл“ бурята по-скоро е отминала, но все още има рискове. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

          - Реклама -

          Той подчерта пред бТВ, че правителството да голяма степен е преодоляло кризата, но това как тя ще се разреши зависи и от Вашингтон, и от собствениците на рафинерията. При всички положение Дончев смята, че правилният път е София да бъде част от разговорите за бъдещето на „Лукойл“, защото рафинерията е част от националната сигурност на България. 

          Вицепремиерът Дончев заяви, че назначаването на Румен Спецов за особен управител на рафинерията е най-логичният избор. „Спецов няма да се занимава с производството, неговата дейност е да осъществява финансов контрол. След като е бил успешен ръководител на НАП, мисля, че ще се справи“, каза вицепремиерът.

          Според него, ако „Нефтохим“ се продава, най-добре е да бъде купен от компания от бранша, която да отвори нови икономически възможности пред рафинерията, включително запазване на работните места. 

          Дончев коментира и твърденията на президента Румен Радев, че „Нефтохим“ го очаква съдбата на „Булгартабак“:“ Как си представяте руски актив, който е обект на санкции и е контролиран от САЩ и Великобритания, да му се случи подобно нещо“, каза той.

          По отношение на „Лукойл“ бурята по-скоро е отминала, но все още има рискове. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

          - Реклама -

          Той подчерта пред бТВ, че правителството да голяма степен е преодоляло кризата, но това как тя ще се разреши зависи и от Вашингтон, и от собствениците на рафинерията. При всички положение Дончев смята, че правилният път е София да бъде част от разговорите за бъдещето на „Лукойл“, защото рафинерията е част от националната сигурност на България. 

          Вицепремиерът Дончев заяви, че назначаването на Румен Спецов за особен управител на рафинерията е най-логичният избор. „Спецов няма да се занимава с производството, неговата дейност е да осъществява финансов контрол. След като е бил успешен ръководител на НАП, мисля, че ще се справи“, каза вицепремиерът.

          Според него, ако „Нефтохим“ се продава, най-добре е да бъде купен от компания от бранша, която да отвори нови икономически възможности пред рафинерията, включително запазване на работните места. 

          Дончев коментира и твърденията на президента Румен Радев, че „Нефтохим“ го очаква съдбата на „Булгартабак“:“ Как си представяте руски актив, който е обект на санкции и е контролиран от САЩ и Великобритания, да му се случи подобно нещо“, каза той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вашингтон очаква споразумение с Пекин за редкоземните елементи до Деня на благодарността

          Владимир Висоцки -
          Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон се надява да финализира споразумение с Китай за осигуряване на доставки на редкоземни елементи до...
          Общество

          Пожарната помага за свалянето на четири деца от изоставена сграда в София

          Николай Минчев -
          Четирима тийнеджъри са влезли в изоставена сграда на кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел". По данни на МВР става...
          Общество

          Тъжна вест: Почина астроложката Алена

          Николай Минчев -
          Най-известната и любима на България астроложка Светлана Тилкова-Алена почина на 70-годишна възраст. Това съобщи съпругът ѝ Андрей, с когото бяха неразделни дълго време. Светлана е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions