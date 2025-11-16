НА ЖИВО
          Украйна се стреми към рестарт на размяната на пленници с Русия

          „Ние… разчитаме на възобновяване на обмените“ - каза президентът във видео, публикувано в приложението за съобщения Telegram. „Много срещи, преговори и телефонни разговори сега са посветени на това.“

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Украйна работи за възобновяване на обмените на пленници с Русия, с надеждата да освободи 1 200 украинци. Това заявиха президентът Володимир Зеленски и ръководителят на неговия Съвет за сигурност, съобщи РСЕ.

          „Ние… разчитаме на възобновяване на обмените,“ каза Зеленски във видео, публикувано в приложението за съобщения Telegram. „Много срещи, преговори и телефонни разговори сега са посветени на това.“

          Неговият ръководител на сигурността, Рустем Умеров, заяви, че е провел консултации в Турция и Обединените арабски емирства с подкрепата на партньорите на Киев за рестартиране на процеса на обмен.

          „В резултат на тези преговори страните се съгласиха да се върнат към Истанбулските споразумения,“ каза той. „Става въпрос за освобождаването на 1 200 украинци,“ добави Умеров в изявление в Telegram.

          Москва не коментира незабавно изявленията на Украйна.

          Истанбулските споразумения представляват рамкови договорености за обмен на пленници, посредничени от Турция през 2022 г., които определят правилата за мащабни и координирани размени между Русия и Украйна.

          Оттогава двете страни са обменили хиляди пленници, въпреки че обмените са били спорадични и често прекъсвани заради ескалации на фронтовата линия в войната, която Русия започна срещу Украйна през февруари 2022 г.

          Умеров заяви, че в близко бъдеще ще се проведат консултации за определяне на процедурните и организационни детайли на процеса.

          „Работим непрекъснато, за да могат украинците, които ще се върнат от плен, да посрещнат Нова година и Коледа у дома – на семейната трапеза и с близките си,“ каза Умеров. 

