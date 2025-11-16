Уникална драма в края шокира Унгария на „Пушкаш Арена“

Унгария и Ирландия сътвориха един от най-емоционалните мачове в група F на световните квалификации. Срещата на „Пушкаш Арена“ в Будапеща завърши при резултат 3:2 в полза на гостите. Двубоят предложи всичко – ранни голове, отменено попадение, дузпа, хеттрик и решителен гол в последните секунди.

Даниел Лукач откри резултата в 4-ата минута след отличен пас на Доминик Собослай. Ирландия обаче реагира бързо – дузпа беше отсъдена след нарушение в наказателното поле, а Трой Парът изравни от бялата точка.

Барнабаш Варга вкара красив гол от дистанция в 37-ата минута и върна аванса на унгарците. В началото на второто полувреме Адам Ида изпрати топката във вратата на Ирландия, но попадението беше отменено заради засада.

Вместо това гостите се върнаха в играта. Трой Парът отново се разписа в 80-ата минута, а драмата достигна своя връх в последните секунди, когато нападателят оформи хеттрик и обърна мача до 2:3.

С победата Ирландия финишира втора в групата с 10 точки и се класира за плейофите за Мондиал 2026. Унгария остава трета с 8 точки и отпада от битката.