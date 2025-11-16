Вашингтон очаква споразумение с Пекин за редкоземните елементи до Деня на благодарността

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон се надява да финализира споразумение с Китай за осигуряване на доставки на редкоземни елементи до празника Деня на благодарността в края на ноември, предаде АФП.

- Реклама -

По предварителното споразумение – постигнато в края на октомври по време на срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Южна Корея – Пекин се съгласява да прекрати за една година част от износните ограничения върху критични минерали.

Китай доминира в добива и преработката на редкоземни елементи, които са жизненоважни за високотехнологични електронни компоненти в автомобилната, електронната и отбранителната индустрия.

„Ние все още не сме финализирали споразумението, но се надяваме да го направим до Деня на благодарността,“ който тази година е на 27 ноември, каза Бесент в предаването „Sunday Morning Futures“ по Fox News. Той добави, че след срещата между двамата лидери в Корея е уверен, че Китай ще изпълни договореното.

Бесент предупреди, че ако Пекин се отметне, Съединените щати разполагат с „много лостове“ за ответни действия.

Министърът подчерта, че според проекта на сделката редкоземните елементи „ще се движат свободно, както преди 4 април“, когато Китай наложи ограничения и въведе лицензии за определени продукти в отговор на мащабните мита, наложени от президента Тръмп.

По договорката между Тръмп и Си Съединените щати ще намалят митата върху китайски стоки, а Пекин ще закупи най-малко 12 милиона метрични тона американски соя до края на тази година и 25 милиона метрични тона през 2026 г.

Китай спря покупките на американска соя след въвеждането на митата от страна на Тръмп, като по думите на Бесент „превърна нашите велики соеви фермери в пешки“.

„Но вярваме, че поправихме това,“ добави той.