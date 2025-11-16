Във Варна се проведе протест срещу убийците на пътя

Пред Окръжния съд във Варна се проведе протест, организиран от Сдружение „Ангели на пътя“, Николай Попов, баща на Сияна, адвокат Мария Димитрова и близки на загинали в катастрофи. След събирането участниците преминаха в шествие до кръстовището пред Катедрален храм „Св. Успение Богородично“, където раздадоха информационни флаери за безопасността на движението на шофьори и пешеходци, предаде кореспондентът на БГНЕС от черноморския град.

Присъстващите носеха плакати с надписи „СПРИ ЖИВОТА ЗАПАЗИ“, „Нито едно дете повече“, „Стоп на войната по пътя“, „Контрол, Санкции, Пешеходни пътеки“, както и снимки на загиналите им близки. Сред протестиращите имаше силно опечалени семейства.

Мария Филчева разказа за инцидента със сина си Филип, който загива като моторист на 7 септември 2025 г. Тя обясни, че произшествието е станало на пътен възел Суворово. По думите ѝ автомобил „със софийска регистрация излиза от магистралата“ и навлиза в лентата на движение на Филип. Филчева разказа, че силата на удара е била огромна до степен, в която „от удара му реже крака“, а синът ѝ е бил отхвърлен на близо 150 метра. Жената през сълзи призовава „да се спазват законите, да се спазват… Кой позволява да навлизаш в насрещната лента – законът не позволява.“

Албена Димитрова, загубила сина си Александър Маринов, сподели подробности за инцидента на 30 май тази година на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Поп Димитър“. Жената разказа, че водачката Диана Димитрова Дживелска е предприела „абсолютно забранен обратен завой… при това от дясна лента“ и не се е съобразила с движението в лявата лента, където се е намирал нейният син. Димитрова описа удара като „направо го екзекутира“ и допълни, че водачът не е оказал първа помощ на пострадалия. Александър умира в Спешното отделение, а майката сподели, че за нея е било „непоносимо да чуе от лекарите, че жизнените показатели на детето са несъвместими с живота“.

Организаторът Мария Димитрова подчерта, че протестът цели да привлече внимание към нуждата от по-строг контрол на пътя, ефективни санкции за нарушителите и адекватни мерки за намаляване на инцидентите и изграждане на безопасна инфраструктура.