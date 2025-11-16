НА ЖИВО
          Във Варна се проведе протест срещу убийците на пътя

          Присъстващите носеха плакати с надписи „СПРИ ЖИВОТА ЗАПАЗИ“, „Нито едно дете повече“, „Стоп на войната по пътя“, „Контрол, Санкции, Пешеходни пътеки“, както и снимки на загиналите им близки

          Снимка: БГНЕС
          Пред Окръжния съд във Варна се проведе протест, организиран от Сдружение „Ангели на пътя“, Николай Попов, баща на Сияна, адвокат Мария Димитрова и близки на загинали в катастрофи. След събирането участниците преминаха в шествие до кръстовището пред Катедрален храм „Св. Успение Богородично“, където раздадоха информационни флаери за безопасността на движението на шофьори и пешеходци, предаде кореспондентът на БГНЕС от черноморския град. 

          Присъстващите носеха плакати с надписи „СПРИ ЖИВОТА ЗАПАЗИ“, „Нито едно дете повече“, „Стоп на войната по пътя“, „Контрол, Санкции, Пешеходни пътеки“, както и снимки на загиналите им близки. Сред протестиращите имаше силно опечалени семейства.

          Мария Филчева разказа за инцидента със сина си Филип, който загива като моторист на 7 септември 2025 г. Тя обясни, че произшествието е станало на пътен възел Суворово. По думите ѝ автомобил „със софийска регистрация излиза от магистралата“ и навлиза в лентата на движение на Филип. Филчева разказа, че силата на удара е била огромна до степен, в която „от удара му реже крака“, а синът ѝ е бил отхвърлен на близо 150 метра. Жената през сълзи призовава „да се спазват законите, да се спазват… Кой позволява да навлизаш в насрещната лента – законът не позволява.“

          Албена Димитрова, загубила сина си Александър Маринов, сподели подробности за инцидента на 30 май тази година на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Поп Димитър“. Жената разказа, че водачката Диана Димитрова Дживелска е предприела „абсолютно забранен обратен завой… при това от дясна лента“ и не се е съобразила с движението в лявата лента, където се е намирал нейният син. Димитрова описа удара като „направо го екзекутира“ и допълни, че водачът не е оказал първа помощ на пострадалия. Александър умира в Спешното отделение, а майката сподели, че за нея е било „непоносимо да чуе от лекарите, че жизнените показатели на детето са несъвместими с живота“.

          Организаторът Мария Димитрова подчерта, че протестът цели да привлече внимание към нуждата от по-строг контрол на пътя, ефективни санкции за нарушителите и адекватни мерки за намаляване на инцидентите и изграждане на безопасна инфраструктура. 

