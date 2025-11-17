Агресия в Монтана: служител на „Градска мобилност“ пребит заради поставена скоба

В Монтана служител на „Градска мобилност“ беше нападнат и пребит заради поставена скоба на неправилно паркиран автомобил. Мъжът е с наранявания по главата и лицето, а по случая вече има задържан.

Инцидентът се случва на оживения булевард „Хаджи Димитър“. Ден преди нападението контрольорите поставили скоби на два автомобила, собственост на едно семейство. След заплащане те били премахнати.

На следващия ден служителят Борислав Борисов отново бил на работа на същото място.

„Гражданинът, на който бяхме оставили предния ден скобите, ме попита: ‘Вие ли сте градските мутри за скобите?’ Тогава започна да ми нанася удари по главата“, разказва той.

Директорът на ОП „Градска мобилност“ – Монтана, Емил Иванов пристига минути след инцидента.

„Борислав беше уплашен, седеше на една пейка, течеше му кръв от носа“, коментира той.

След справка системата установява собственика на автомобилите, а полицията реагира незабавно.

В същия ден има задържан, потвърждава Иванов:

„По случая е образувано досъдебно производство. Задържан е за 24 часа, след това ще му бъде повдигнато обвинение.“

Колегите на Борислав споделят, че това не е изолиран случай.

Веселин Петров, също служител, признава:

„От 10 скоби през деня, най-малко при 3 или 4 ще се сблъскаме с обиди и псувни. Вербалната агресия е всеки ден.“

Той припомня и друг, подобен инцидент от миналата година на центъра – случай, който РПУ-Монтана прекратява поради липса на достатъчно данни.

Директорът Иванов обяснява как работи модерната система в града:

Контрольорите сканират автомобилите, камера заснема колата, и ако след 15 минути няма информация за платен SMS или билетче, екип поставя скоба.