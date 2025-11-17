НА ЖИВО
      понеделник, 17.11.25
          Андрей Димитров: Депутатите с нищо не могат да допринесат за доброто на народа

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Депутатите с нищо не могат да допринесат за доброто на народа.“

          Това каза младият студент по политология Андрей Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Димитров заяви, че иска да постигне променена и чиста България и без оглед на това дали той ще бъде част от процесите.

          „Важното е поколенията след нас да живеят по-добре“, каза още гостът.

          Младият политолог разказа, че избира образованието си, впечатлен от големите антиправителствени протести. Той изтъкна, че това, което се вижда в българския парламента като изказ, кара хората да губят надежда, че може да се случи нещо по-добро.

          „Около 20-30% от състудентите ми биха продължили да се занимават с политика, но по-голямата част не би избрала този път за себе си“, обясни още гостът.

