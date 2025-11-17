Андрей Димитров: Депутатите с нищо не могат да допринесат за доброто на народа

„Депутатите с нищо не могат да допринесат за доброто на народа.“

Това каза младият студент по политология Андрей Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Димитров заяви, че иска да постигне променена и чиста България и без оглед на това дали той ще бъде част от процесите.

„Важното е поколенията след нас да живеят по-добре“, каза още гостът.

Младият политолог разказа, че избира образованието си, впечатлен от големите антиправителствени протести. Той изтъкна, че това, което се вижда в българския парламента като изказ, кара хората да губят надежда, че може да се случи нещо по-добро.