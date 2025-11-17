Английската църква допуска благословия на еднополови двойки, но без символи на „истинска“ брак

Англиканската църква може да въведе строги правила за церемониите по благославяне на еднополови двойки – без размяна на пръстени, без обети, без целувки и без символично „вървене към олтара“. Според The Times, това ще бъде част от указанията, ако практиката бъде официално одобрена.

Причината е желанието подобни ритуали да не приличат на християнска сватба и да не създават впечатление, че църквата приравнява хомосексуалните връзки с брака. В указанията изрично се подчертава, че службите не трябва да подсказват, че еднополовите отношения са „еквивалент на брака“.

Хомосексуалните отношения – все още определяни като грях

Еднополовият брак остава забранен в Англиканската църква, а хомосексуалните връзки продължават да се считат за грях.

От 2023 г. свещениците могат да дават благословия на гей двойки – включително такива в граждански брак – но само като частичен елемент в рамките на обичайна служба. Джейн Пиърс и Катрин Бонд са сред първите, които получиха такава благословия през декември 2023 г.

Общият синод подкрепи идеята за пробен период на самостоятелни служби, които биха позволили на двойките да канят гости и да включват елементи като цветя и музика.

Но традиционалистите се противопоставиха, страхувайки се, че това ще изглежда като църковна сватба и ще бъде разтълкувано като одобрение на хомосексуалността.

Камарата на епископите отказа да даде зелена светлина на пробния период, настоявайки, че са нужни законодателни промени – изисква се 2/3 мнозинство в Синода.

Опасения: благословията да не се възприеме като брак

Нов документ, подготвен за заседанието на Синода през февруари, разглежда как обществото може да възприеме подобна церемония.

В него се посочва, че службите могат да изглеждат като „църковно одобрение“ на връзката – включително и на сексуалния ѝ аспект – особено ако се използват символи, близки до тези в брачната церемония.

„Опасността не е просто, че позицията на Църквата ще бъде погрешно представена, а че службата ще функционира като обред на утвърждаване, чието богословско съдържание се възприема като еквивалентно на брака.“

Докладът споменава ключови „брачни“ символи – обети, пръстени, целувки, придружаване до олтара, заставане пред общност.

Дори и „носенето на бяло“ може да бъде разчетено като сватбен знак, въпреки че налагането на дрескод би било трудно.

Добри или лоши са еднополовите връзки?

Нийл Патерсън, съпредседател на „Заедно за Англиканската църква“, поставя въпроса открито:

„Въпросът, който се избягва, е смятаме ли, че еднополовите връзки са добри или лоши?“

Той допълва:

„Ако са добри, тогава вероятно няма проблем радостта и благословията на браковете да се прелеят в нещо подобно, което също е добро. Ако са лоши, тогава бракът е застрашен от това сравнение.“

Според него приликите между церемониите са неизбежни, защото и двете представляват празник на любов между двама души пред Бога.

Джон Дънът, национален директор на Евангелския съвет на Англиканската църква, подкрепя анализа на документа: