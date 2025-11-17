България преминава изцяло към електронни болнични от 2026 г.

От началото на 2026 г. хартиените болнични листове в България ще станат история. Тази ключова промяна е заложена в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., който правителството е внесло за обсъждане в парламента.

С изменения в Кодекса за социално осигуряване се въвежда напълно електронна услуга, която ще улесни значително процеса. Работодателите ще бъдат уведомявани автоматично за издаден болничен на техен служител, като информацията ще постъпва директно от Електронния регистър на болничните листове. Целта на мярката е да се премахне излишната административна тежест както за работещите, така и за компаниите.

Досегашната процедура, при която лекарите подават данните онлайн към Националния осигурителен институт, но все пак разпечатват документа, за да го предоставят на пациента, ще бъде прекратена. С това отпада и задължението на работника да представя хартиения лист пред своя работодател.

Въпреки дигитализацията на процеса, редът за изплащане на обезщетенията остава непроменен. Първите два дни от отсъствието ще са за сметка на работодателя, а от третия ден нататък сумите ще се покриват от НОИ.

За обезщетения при временна неработоспособност, включително общо заболяване, грижа за болен роднина, карантина или нетрудова злополука, в проектобюджета са предвидени средства в размер на 736,5 млн. евро. Планира се да бъдат изплатени над 20 милиона дни в болнични, като средната стойност на обезщетението за ден е 36,19 евро.