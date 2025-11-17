НА ЖИВО
          BBC срещу Тръмп: медията влиза в битка за $5 млрд. за клевета

          Британската обществена телевизия BBC заяви, че е напълно готова да се защитава в делото за клевета, което текущият президент на Америка Доналд Тръмп заплашва да заведе срещу медията. Спорът избухна след телевизионна програма, в която реч на Тръмп е била подвеждащо редактирана, предизвиквайки силна реакция от страна на Белия дом.

          Президентът обяви, че възнамерява да търси до 5 милиарда долара обезщетение от BBC. Според него медията е действала злонамерено и е манипулирала думите му по начин, който уврежда репутацията му.

          Председателят на BBC Самир Шах категорично отхвърли тези обвинения и увери служителите, че организацията няма намерение да отстъпва.

          „Искам да бъда много ясен – нашата позиция не се е променила. Няма основание за дело за клевета и сме решени да се борим срещу него“, заяви Шах в официално съобщение до екипа.

          От BBC твърдят, че материалът е бил редактиран в рамките на стандартните журналистически практики и няма доказателства за целенасочена манипулация. Въпреки това скандалът предизвика сериозен международен шум, особено след като Тръмп направи случая публичен.

          Правните експерти в Лондон и Вашингтон коментират, че подобни дела между държавен глава и голяма медия са редки и биха могли да имат широки последици за свободата на словото, отношенията между властта и медиите, както и за международното медийно право.

          BBC подчерта, че застава зад работата на своите репортери и редактори, изразявайки увереност, че няма правни основания искът на Тръмп да успее.

          Медията се подготвя за една от най-големите правни битки в своята история — сблъсък, който може да се превърне в прецедент за отношенията между глобални медии и политически лидери.

          

