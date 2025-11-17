НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          BI: ВСУ откриха нова тактика за спиране на руските атаки в гъста мъгла (ВИДЕО)

          0
          22
          Мъгла на бойното поле в Украйна
          Мъгла на бойното поле в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Гъстата мъгла напоследък се превърна в сериозна пречка за украинските оператори на дронове, като Русия използва времето за офанзивата си в Покровск. В събота обаче 93-та отделна стрелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви, че е преодоляла този проблем с помощта на безпилотни наземни машини. Както пише Business Insider (BI), бригадата е използвала безпилотни наземни машини в село Русин Яр, разположено близо до Покровск.

          - Реклама -

          „Възползвайки се от метеорологичните условия, а именно гъстата мъгла, врагът се обърна към украинските позиции, надявайки се нашите дронове да бъдат „слепи“. Руснаците не успяха да вземат предвид едно нещо: съвременните наземни роботизирани разузнавателни системи, които бяха разположени в тила им по време на настъпателните операции на противника“, съобщи бригадата в публикация в социалните мрежи.

          Бойците твърдят, че безпилотни наземни дронове са засекли руски конвои в региона, което им позволява да разположат FPV дронове, за да потиснат настъпващите войски.

          Бригадата публикува видеоклип, в който твърди, че безпилотник е забелязал руски бронирани машини, заедно с повече от дузина видеоклипове на безпилотници, които се сблъскват с превозни средства и хвърлят гранати върху отделни войници:

          „Изявлението на 93-та бригада може да показва как наземните дронове могат да работят в тандем с FPV дронове в трудни условия. Тези наземни ma[ini се предлагат в различни форми и размери и често се използват за изпълнение на задачи, които иначе биха се паднали на пехотата“.

          Лошата видимост поради гъста мъгла отдавна е сериозен проблем за пилотите, управляващи дронове в бой, а украинските военни редовно са казвали пред Business Insider, че все още не е намерено надеждно решение за борба с времето.

          „Мъглата си е мъгла“, казва пилот на дрон от батальона „Летящи черепи“ в сряда.

          Напоследък във войната Русия все повече разчита на малки екипи за инфилтрация от двама или трима войници, движейки се на по-малки групи с надеждата да избегнат откриването и да се закрепят на украинска територия, като постепенно позволява на Москва да изгради бойното си присъствие в региона.

          Мъглата също така позволи на руските да настъпят към Покровск с механизирани атаки. Въпреки това, украински военни представители заявиха пред медиите този уикенд, че Русия изглежда се е върнала към обичайната си тактика за използване на малки огневи групи.

          Гъстата мъгла напоследък се превърна в сериозна пречка за украинските оператори на дронове, като Русия използва времето за офанзивата си в Покровск. В събота обаче 93-та отделна стрелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви, че е преодоляла този проблем с помощта на безпилотни наземни машини. Както пише Business Insider (BI), бригадата е използвала безпилотни наземни машини в село Русин Яр, разположено близо до Покровск.

          - Реклама -

          „Възползвайки се от метеорологичните условия, а именно гъстата мъгла, врагът се обърна към украинските позиции, надявайки се нашите дронове да бъдат „слепи“. Руснаците не успяха да вземат предвид едно нещо: съвременните наземни роботизирани разузнавателни системи, които бяха разположени в тила им по време на настъпателните операции на противника“, съобщи бригадата в публикация в социалните мрежи.

          Бойците твърдят, че безпилотни наземни дронове са засекли руски конвои в региона, което им позволява да разположат FPV дронове, за да потиснат настъпващите войски.

          Бригадата публикува видеоклип, в който твърди, че безпилотник е забелязал руски бронирани машини, заедно с повече от дузина видеоклипове на безпилотници, които се сблъскват с превозни средства и хвърлят гранати върху отделни войници:

          „Изявлението на 93-та бригада може да показва как наземните дронове могат да работят в тандем с FPV дронове в трудни условия. Тези наземни ma[ini се предлагат в различни форми и размери и често се използват за изпълнение на задачи, които иначе биха се паднали на пехотата“.

          Лошата видимост поради гъста мъгла отдавна е сериозен проблем за пилотите, управляващи дронове в бой, а украинските военни редовно са казвали пред Business Insider, че все още не е намерено надеждно решение за борба с времето.

          „Мъглата си е мъгла“, казва пилот на дрон от батальона „Летящи черепи“ в сряда.

          Напоследък във войната Русия все повече разчита на малки екипи за инфилтрация от двама или трима войници, движейки се на по-малки групи с надеждата да избегнат откриването и да се закрепят на украинска територия, като постепенно позволява на Москва да изгради бойното си присъствие в региона.

          Мъглата също така позволи на руските да настъпят към Покровск с механизирани атаки. Въпреки това, украински военни представители заявиха пред медиите този уикенд, че Русия изглежда се е върнала към обичайната си тактика за използване на малки огневи групи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

          Дамяна Караджова -
          Летище Олборг в северната част на Дания беше временно затворено на 16 ноември вечерта, след като в близост до въздушното пространство бяха забелязани дронове
          Общество

          Димитровград под смог: уредите отчетоха екстремно ниво на серен диоксид

          Дамяна Караджова -
          В ранните часове на 17 ноември станцията на Изпълнителната агенция по околна среда в Димитровград е регистрирала екстремно високи нива на серен диоксид
          Война

          МО РФ обяви превземането на три населени места в Украйна за ден

          Иван Христов -
          В рамките на 24 часа руските войски са превзели три селища в Украйна - Двуречанске в Харковска област, Платоновка в Донецка област и Гай...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions