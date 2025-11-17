BI: ВСУ откриха нова тактика за спиране на руските атаки в гъста мъгла (ВИДЕО)

Гъстата мъгла напоследък се превърна в сериозна пречка за украинските оператори на дронове, като Русия използва времето за офанзивата си в Покровск. В събота обаче 93-та отделна стрелкова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви, че е преодоляла този проблем с помощта на безпилотни наземни машини. Както пише Business Insider (BI), бригадата е използвала безпилотни наземни машини в село Русин Яр, разположено близо до Покровск.

„Възползвайки се от метеорологичните условия, а именно гъстата мъгла, врагът се обърна към украинските позиции, надявайки се нашите дронове да бъдат „слепи“. Руснаците не успяха да вземат предвид едно нещо: съвременните наземни роботизирани разузнавателни системи, които бяха разположени в тила им по време на настъпателните операции на противника“, съобщи бригадата в публикация в социалните мрежи.

Бойците твърдят, че безпилотни наземни дронове са засекли руски конвои в региона, което им позволява да разположат FPV дронове, за да потиснат настъпващите войски.

Бригадата публикува видеоклип, в който твърди, че безпилотник е забелязал руски бронирани машини, заедно с повече от дузина видеоклипове на безпилотници, които се сблъскват с превозни средства и хвърлят гранати върху отделни войници:

„Изявлението на 93-та бригада може да показва как наземните дронове могат да работят в тандем с FPV дронове в трудни условия. Тези наземни ma[ini се предлагат в различни форми и размери и често се използват за изпълнение на задачи, които иначе биха се паднали на пехотата“.

Лошата видимост поради гъста мъгла отдавна е сериозен проблем за пилотите, управляващи дронове в бой, а украинските военни редовно са казвали пред Business Insider, че все още не е намерено надеждно решение за борба с времето.

„Мъглата си е мъгла“, казва пилот на дрон от батальона „Летящи черепи“ в сряда.

Напоследък във войната Русия все повече разчита на малки екипи за инфилтрация от двама или трима войници, движейки се на по-малки групи с надеждата да избегнат откриването и да се закрепят на украинска територия, като постепенно позволява на Москва да изгради бойното си присъствие в региона.

Мъглата също така позволи на руските да настъпят към Покровск с механизирани атаки. Въпреки това, украински военни представители заявиха пред медиите този уикенд, че Русия изглежда се е върнала към обичайната си тактика за използване на малки огневи групи.