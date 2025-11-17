Бивш държавен секретар на САЩ влезе в съвета на компанията производител на украинските ракети „Фламинго“

Бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео се присъедини към консултативния съвет на Fire Point, украинската отбранителна компания, която произвежда ракетата „Фламинго“. Както пише Associated Press, на 12 ноември компанията е създала консултативен съвет и е назначила Помпео за член.

Главният технологичен директор на компанията, Ирина Терех, съобщи, че Fire Point е възложила и на голяма международна компания да проведе независим одит на ценообразуването и производството ѝ.

Критиците обаче посочват непрозрачния произход на компанията и монопола ѝ върху договорите ѝ с Министерството на отбраната, както и предполагаемите връзки с Тимур Миндич, сътрудник на президента Володимир Зеленски, който е замесен в голям корупционен скандал, пише AP.

Изданието съобщава още, че Fire Point се стреми да разшири производството на крилати ракети, планирайки да удвои сегашния си капацитет, и изгражда завод за ракетно гориво в Дания.

Приходите на компанията тази година са били приблизително 1 милиард долара.