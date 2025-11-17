Брюксел обсъжда върховенството на закона в България и още три страни

На днешното заседание на Съвета „Общи въпроси“ в Брюксел ще бъде обсъдено върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия, съобщиха организаторите. Темата е част от годишния диалог на Европейския съюз по въпросите на правовата държава.

България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Интересът на европейските институции към страната ни се засили, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе призова Европейската комисия да спре средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост, които са обвързани със съдебната реформа. Повод за искането стана арестът на кмета на Варна Благомир Коцев.

Айе определи България като държава, „превзета от олигарсите“, и заяви, че „тези, които се застъпват за реформи, се третират като врагове на държавата“,

като посочи Делян Пеевски като „опасност за държавата“.

Малко по-късно Европейската комисия удържа 214,5 млн. евро от второто плащане по плана заради неизпълнени ангажименти в реформата на антикорупционната комисия.

Освен върховенството на закона, Съветът ще разгледа и теми, свързани с многогодишната финансова рамка на ЕС и подготовката за срещата на върха на европейските лидери през декември.