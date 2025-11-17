БСК атакува бюджетните промени: работодателите срещу по-висока МРЗ, данък „дивидент“ и осигурителни прагове

Българската стопанска камара (БСК) внесе в Народното събрание подробното си становище по проектобюджетите за 2026 г., като потвърди категоричната си опозиция срещу ключови предложения на правителството. Работодателската организация застава остро срещу увеличаването на минималната работна заплата, на осигурителните вноски, на максималния осигурителен доход и на данък „дивидент“, както и срещу промените в ДДС режима.

БСК настоява да бъде запазен досегашният данъчно-осигурителен модел, който според тях гарантира предвидимост за бизнеса и висока събираемост. Особено неприемливо според организацията е двукратното увеличение на данък „дивидент“ – от 5% на 10%.

„Категорично не подкрепяме увеличението на данъчната ставка, тъй като то ще удари инвестиционната среда и ще обезкуражи предприемаческата активност“, посочват от БСК.

Силна критика е отправена и към предложението търговците, които използват софтуер за управление на продажбите, да работят само със системи, вписани в регистъра на НАП.

„Настояваме измененията в чл. 118 от ЗДДС да бъдат оттеглени незабавно“, заявява организацията.

БСК се противопоставя и на идеята за задължително мобилно/GPS проследяване на превоза на стоки с висок фискален риск, като предлага вместо това интеграция между ТОЛ инфраструктурата и системите на НАП и „Митници“.

По отношение на разходите в администрацията БСК настоява за отказ от механично увеличение на заплатите в държавния сектор, както и за прекратяване на автоматичната връзка между средната работна заплата и МРЗ. Според тях това води до „устойчив ръст на бюджетните разходи, без реално подобрение в работата и качеството на услугите“.

Организацията подкрепя единствено предложението квотата за ваучери за храна да достигне минимум 1,8 млрд. лв., както настояват операторите в сектора.

БСК: „Не“ на по-висока МРЗ, по-високи осигуровки и по-висок максимален доход

Относно бюджета на ДОО за 2026 г., БСК се обявява категорично срещу:

увеличаването на минималната работна заплата до 620,20 евро ;

; повишаването на осигурителната вноска с 2 пункта от 2026 г. и още 1 пункт от 2028 г.;

с 2 пункта от 2026 г. и още 1 пункт от 2028 г.; увеличението на максималния осигурителен доход до 4600 лв.;

до 4600 лв.; запазването на максималния размер на пенсиите на сегашните нива.

БСК оспорва и предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обезщетенията при майчинство.

„Всяко изменение в пенсионно-осигурителната система трябва да бъде придружено от актюерски оценки и разчети“, подчертава Камарата.

Критики и към бюджета на НЗОК

Организацията не подкрепя и бюджета на НЗОК за 2026 г., отбелязвайки, че „не променя философията на разходите“ и повтаря моделите от предходните години. Особено спорно според тях е предложението в бюджета на Касата да влязат целеви средства от държавата за увеличение на заплатите в болниците.

„Крайно неприемливо е НЗОК и БЛС да договарят възнагражденията на медицинския персонал“, категорични са от БСК.

Те предлагат Министерството на здравеопазването да организира подобни процеси и да не се фиксират минимални прагове в закона, а да се дава свобода на лечебните заведения да определят ръста според финансовото си състояние.