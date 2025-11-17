Цената на потребителската кошница достигна 101 лева

Цените на основните хранителни продукти в потребителската кошница продължават да нарастват и вече достигат 101 лева, показват актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

- Реклама -

Според председателя на комисията Владимир Иванов пазарът е „нормален“ и стабилен, а поскъпването идва изцяло от сезонни фактори и зимната логистика, свързана с доставките.

Той подчерта, че към момента няма други външни натиски върху цените на храните:

„Като изключим и влиянието на световния пазар и това, което става и с горивата и така, което се вдига като напрежение, към момента нямаме никакво влияние върху вътрешния пазар и върху пазара на храни.“

Иванов допълни, че България е „добре обезопасена“ и ако цената на петрола остане под 70 долара, не се очакват проблеми с доставките и логистиката.

Какво поскъпва и какво поевтинява?

Данните на ДКСБТ за последната седмица показват, че най-сериозно са поскъпнали:

тиквичките – с 0,47 лв./кг , достигайки 2,55 лв./кг ;

– с , достигайки ; брашното ;

; оризът.

В същото време се отчита поевтиняване при:

домати – с 0,20 лв. ;

– с ; сирене ;

; масло ;

; кашкавал ;

; свинско и пилешко месо.

Председателят на ДКСБТ обясни, че някои от колебанията, особено при краставиците, са напълно логични за сезона: