Цената на потребителската кошница достигна 101 лева

Цените на основните хранителни продукти в потребителската кошница продължават да нарастват и вече достигат 101 лева, показват актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Според председателя на комисията Владимир Иванов пазарът е „нормален“ и стабилен, а поскъпването идва изцяло от сезонни фактори и зимната логистика, свързана с доставките.
Той подчерта, че към момента няма други външни натиски върху цените на храните:
Иванов допълни, че България е „добре обезопасена“ и ако цената на петрола остане под 70 долара, не се очакват проблеми с доставките и логистиката.
Какво поскъпва и какво поевтинява?
Данните на ДКСБТ за последната седмица показват, че най-сериозно са поскъпнали:
тиквичките – с 0,47 лв./кг, достигайки 2,55 лв./кг;
брашното;
оризът.
В същото време се отчита поевтиняване при:
домати – с 0,20 лв.;
сирене;
масло;
кашкавал;
свинско и пилешко месо.
Председателят на ДКСБТ обясни, че някои от колебанията, особено при краставиците, са напълно логични за сезона:
