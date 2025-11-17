НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Цената на потребителската кошница достигна 101 лева

          0
          17
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Цените на основните хранителни продукти в потребителската кошница продължават да нарастват и вече достигат 101 лева, показват актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

          - Реклама -

          Според председателя на комисията Владимир Иванов пазарът е „нормален“ и стабилен, а поскъпването идва изцяло от сезонни фактори и зимната логистика, свързана с доставките.

          Той подчерта, че към момента няма други външни натиски върху цените на храните:

          „Като изключим и влиянието на световния пазар и това, което става и с горивата и така, което се вдига като напрежение, към момента нямаме никакво влияние върху вътрешния пазар и върху пазара на храни.“

          Иванов допълни, че България е „добре обезопасена“ и ако цената на петрола остане под 70 долара, не се очакват проблеми с доставките и логистиката.

          Санкции за необосновано поскъпване: търговците под лупа, бизнесът предупреждава за риск от „бухалка“ Санкции за необосновано поскъпване: търговците под лупа, бизнесът предупреждава за риск от „бухалка“

          Какво поскъпва и какво поевтинява?

          Данните на ДКСБТ за последната седмица показват, че най-сериозно са поскъпнали:

          • тиквичките – с 0,47 лв./кг, достигайки 2,55 лв./кг;
          • брашното;
          • оризът.

          В същото време се отчита поевтиняване при:

          • домати – с 0,20 лв.;
          • сирене;
          • масло;
          • кашкавал;
          • свинско и пилешко месо.

          Председателят на ДКСБТ обясни, че някои от колебанията, особено при краставиците, са напълно логични за сезона:

          „В момента, това, което липсва на пазара, по сезонни съображения. При краставицата може да има някаква логика, тъй като миналата година се хвърли доста краставица… Сега има по-малки количества и отиваме на по-висока цена.“

          Цените на основните хранителни продукти в потребителската кошница продължават да нарастват и вече достигат 101 лева, показват актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

          - Реклама -

          Според председателя на комисията Владимир Иванов пазарът е „нормален“ и стабилен, а поскъпването идва изцяло от сезонни фактори и зимната логистика, свързана с доставките.

          Той подчерта, че към момента няма други външни натиски върху цените на храните:

          „Като изключим и влиянието на световния пазар и това, което става и с горивата и така, което се вдига като напрежение, към момента нямаме никакво влияние върху вътрешния пазар и върху пазара на храни.“

          Иванов допълни, че България е „добре обезопасена“ и ако цената на петрола остане под 70 долара, не се очакват проблеми с доставките и логистиката.

          Санкции за необосновано поскъпване: търговците под лупа, бизнесът предупреждава за риск от „бухалка“ Санкции за необосновано поскъпване: търговците под лупа, бизнесът предупреждава за риск от „бухалка“

          Какво поскъпва и какво поевтинява?

          Данните на ДКСБТ за последната седмица показват, че най-сериозно са поскъпнали:

          • тиквичките – с 0,47 лв./кг, достигайки 2,55 лв./кг;
          • брашното;
          • оризът.

          В същото време се отчита поевтиняване при:

          • домати – с 0,20 лв.;
          • сирене;
          • масло;
          • кашкавал;
          • свинско и пилешко месо.

          Председателят на ДКСБТ обясни, че някои от колебанията, особено при краставиците, са напълно логични за сезона:

          „В момента, това, което липсва на пазара, по сезонни съображения. При краставицата може да има някаква логика, тъй като миналата година се хвърли доста краставица… Сега има по-малки количества и отиваме на по-висока цена.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Мечка стряска Карлово: денонощни патрули пазят града

          Пламена Ганева -
          Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съобщи, че след постъпилите сигнали за забелязана мечка в град Карлово е установена постоянна координация с Държавното горско...
          Общество

          Стаматов: Вдигат разходните стандарти с 10%, с толкова трябва да се повишат и учителските заплати

          Никола Павлов -
          Учителските възнаграждения вероятно ще се увеличат с около 10% през 2026 г., ако бъде приет проектът на държавния бюджет в сегашния му вид. Това...
          Крими

          Еврото и Черният петък — новият капан на киброизмамниците

          Пламена Ганева -
          Десетки български граждани са станали жертви на нова измамна схема, при която се използва „обаждане от поддръжката на приложението на банка“. Властите отчитат и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions