          Чакането приключи: Барселона се завръща у дома

          Каталунците ще изиграят домакинския си мач срещу Атлетик Билбао от 13-ия кръг на испанското първенство на обновения стадион „Спотифай Камп Ноу", като срещата е насрочена за събота 22 ноември от 17:15 часа българско време

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Барселона ще изиграе домакинския си мач срещу Атлетик Билбао от 13-ия кръг на испанското първенство на „Камп Ноу“, съобщиха официално от клуба. Стадионът ще бъде отворен за 45 401 зрители. Феновете на клуба най-после получиха жадуваната новина и ще видят своя отбор у дома.

          „ФК Барселона обявява, че мачът от 13-ия кръг на Ла Лига срещу Атлетик Клуб, насрочен за събота, 22 ноември от 16:15 ч. (б.р. – 17:15 българско време), най-накрая ще се играе на „Спотифай Камп Ноу“.

          Това решение идва след получаването на първия лиценз за заетост за Фаза 1B, който позволява увеличаване на капацитета до 45 401 зрители. Това разрешение включва цялата странична зона и е в допълнение към вече издадения лиценз за Фаза 1A, който обхваща трибуните Tribuna и Gol Sur.

          Клубът продължава работата по Фаза 1C, за да осигури възобновяване на дейността на Северната трибуна, като отговаря на всички оперативни, безопасни и комфортни условия за членовете и феновете.

          Що се отнася до Шампионската лига на УЕФА, работим съвместно с УЕФА, за да можем да изиграем мача срещу Айнтрахт Франкфурт на „Спотифай Камп Ноу“, тъй като необходимите изисквания са изпълнени, въпреки че все още чакаме окончателно потвърждение“, глси официалното съобщение от клуба.

