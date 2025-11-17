НА ЖИВО
          Чуждестранни наемници са се предали в плен на руснаците в Днепропетровска област

          пленници
          пленници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Чуждестранни наемници, които не са успели да се изтеглят навреме по време на превземането на град Орестопол в Днепропетровска област от руските войски, са се предали в плен. Това съобщи пред ТАСС Тима, командир на щурмовата група на 36-та гвардейска мотострелкова бригада от 29-та армия на руската групировка „Восток“.

          „Имаше чуждестранни наемници. Тези, които успяха да избягат, го направиха, а тези, които не можаха, доброволно сложиха оръжие“, казва военнослужещият.

          По думите му, самите наемници казват, че целта им е да получат пари за участие в бойните действия. Украинските офицери конфискуват документите им, преди да ги изпратят в бой.

          Командирът на щурмовата група на 36-та гвардейска мотострелкова бригада от 29-та армия на групата войски „Восток“, с позивна Док, заяви пред агенцията, че украински военнослужещи също са избягали от Орестопол, когато е започнало нападението над селото.

          „Влязохме внезапно, разпръснаха се на малки групи и започнаха да бягат. Никой не влезе в близък бой с нас; те бягаха от нас“, заяви командирът на щурма.

          Той обясни, че руските войски са използвали мотоциклети, за да се приближат до селото, а след това са се приближили до Орестопол на малки групи от три посоки.

