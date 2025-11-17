НА ЖИВО
          Правосъдие

          Делото „Дебора" продължава с разпит на нови свидетели

          СНИМКА: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днес в Районния съд в Пловдив ще се проведе ново заседание по делото „Дебора“, на което се очаква да бъдат разпитани свидетели. Процесът продължава вече повече от две години и бе подновен през януари 2025 г. след отвода на предишния съдебен състав.

          Заседанията се провеждат при закрити врата, тъй като делото съдържа чувствителна лична информация. На последното заседание през октомври пострадалата Дебора Михайлова от Стара Загора беше разпитана повторно в присъствието на психолог.

          Подсъдимият Георги Георгиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда и отправяне на смъртни заплахи. Той е освободен от ареста срещу парична гаранция от 10 000 лева.

          Днешното съдебно заседание е насрочено за 10:00 часа.

