      понеделник, 17.11.25
          Начало България Общество

          Димитровград под смог: уредите отчетоха екстремно ниво на серен диоксид

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В ранните часове на 17 ноември станцията на Изпълнителната агенция по околна среда в Димитровград е регистрирала екстремно високи нива на серен диоксид, показват данните от европейския портал „Air Quality Index“.

          Концентрацията е достигнала близо 300 микрограма на кубичен метър, при средночасова норма от 350 мкг/куб. м — стойност, която поставя района в рисковата зона и буди сериозно безпокойство.

          Какво стои зад опасното замърсяване?

          Според информация от сайта на Изпълнителната агенция по околна среда, основният антропогенен източник на серен диоксид е изгарянето на изкопаеми горива — както в ТЕЦ, така и от битови отоплителни системи.

          Шофьор в нетрезво състояние катастрофира и избяга след удара

          Краткото излагане на този газ засяга дихателната система, а най-уязвими са:

          • децата,
          • възрастните хора,
          • хората с астма,
          • пациентите със сърдечносъдови или хронични белодробни заболявания.

          Последствията могат да включват затруднено дишане, белодробни заболявания, отслабена имунна защита на белия дроб и обостряне на съществуващи сърдечни и дихателни проблеми.

          Повсеместно замърсяване през последните дни

          През последните дни в различни части на страната се регистрират високи нива на азотен диоксид и фини прахови частици. Метеорологичната причина е ясно очертана: тихо антициклонално време, комбинирано с гъсти сутрешни мъгли, които възпрепятстват разсейването на вредните замърсители.

          - Реклама -

          Шофьор в нетрезво състояние катастрофира и избяга след удара

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

          Дамяна Караджова -
          Летище Олборг в северната част на Дания беше временно затворено на 16 ноември вечерта, след като в близост до въздушното пространство бяха забелязани дронове
          Война

          BI: ВСУ откриха нова тактика за спиране на руските атаки в гъста мъгла (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Гъстата мъгла напоследък се превърна в сериозна пречка за украинските оператори на дронове, като Русия използва времето за офанзивата си в Покровск. В събота...
          Крими

          Шофьор в нетрезво състояние катастрофира и избяга след удара

          Дамяна Караджова -
          Мъж е самокатастрофирал тази нощ, след като е излязъл от пътя и е паднал в канавка в горнооряховското село Поликраище.

