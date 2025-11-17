Димитровград под смог: уредите отчетоха екстремно ниво на серен диоксид

В ранните часове на 17 ноември станцията на Изпълнителната агенция по околна среда в Димитровград е регистрирала екстремно високи нива на серен диоксид, показват данните от европейския портал „Air Quality Index“.

- Реклама -

Концентрацията е достигнала близо 300 микрограма на кубичен метър, при средночасова норма от 350 мкг/куб. м — стойност, която поставя района в рисковата зона и буди сериозно безпокойство.

Какво стои зад опасното замърсяване?

Според информация от сайта на Изпълнителната агенция по околна среда, основният антропогенен източник на серен диоксид е изгарянето на изкопаеми горива — както в ТЕЦ, така и от битови отоплителни системи.

Краткото излагане на този газ засяга дихателната система, а най-уязвими са:

децата,

възрастните хора,

хората с астма,

пациентите със сърдечносъдови или хронични белодробни заболявания.

Последствията могат да включват затруднено дишане, белодробни заболявания, отслабена имунна защита на белия дроб и обостряне на съществуващи сърдечни и дихателни проблеми.

Повсеместно замърсяване през последните дни

През последните дни в различни части на страната се регистрират високи нива на азотен диоксид и фини прахови частици. Метеорологичната причина е ясно очертана: тихо антициклонално време, комбинирано с гъсти сутрешни мъгли, които възпрепятстват разсейването на вредните замърсители.