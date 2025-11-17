Доналд Туск: Взрив е причинил повредата на железопътното трасе към Украйна в Полша

Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви в социалната мрежа X, че релсите на железопътната линия, водеща към Украйна, са били повредени от взрив, наричайки инцидента акт на саботаж.

- Реклама -

„За съжаление, най-лошите предположения са потвърдени. Акт на саботаж е станал на железопътната линия Варшава-Люблин в село Мика. Експлозия е повредила релсите“, пише Туск след посещение на мястото на инцидента.

Освен това, според полския премиер, на същия участък от железопътната линия близо до град Люблин е открит друг повреден релсов път.

По-рано заместник-министърът на вътрешните работи на Полша Мачей Душчик заяви пред Polsat News, че полската полиция не е потвърдила, че железопътните линии, водещи към Украйна, са били повредени от експлозия.

На сутринта на 16 ноември в столицата Мазовецко воеводство машинист на влак е открил повреди по релсите, водещи до граничния пункт Дорохуск на границата с Украйна. Движението е спряно и няма пострадали.