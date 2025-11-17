НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Туск: Взрив е причинил повредата на железопътното трасе към Украйна в Полша

          0
          36
          Доналд Туск
          Доналд Туск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви в социалната мрежа X, че релсите на железопътната линия, водеща към Украйна, са били повредени от взрив, наричайки инцидента акт на саботаж.

          - Реклама -

          „За съжаление, най-лошите предположения са потвърдени. Акт на саботаж е станал на железопътната линия Варшава-Люблин в село Мика. Експлозия е повредила релсите“, пише Туск след посещение на мястото на инцидента.

          Освен това, според полския премиер, на същия участък от железопътната линия близо до град Люблин е открит друг повреден релсов път.

          По-рано заместник-министърът на вътрешните работи на Полша Мачей Душчик заяви пред Polsat News, че полската полиция не е потвърдила, че железопътните линии, водещи към Украйна, са били повредени от експлозия.

          На сутринта на 16 ноември в столицата Мазовецко воеводство машинист на влак е открил повреди по релсите, водещи до граничния пункт Дорохуск на границата с Украйна. Движението е спряно и няма пострадали.

          Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви в социалната мрежа X, че релсите на железопътната линия, водеща към Украйна, са били повредени от взрив, наричайки инцидента акт на саботаж.

          - Реклама -

          „За съжаление, най-лошите предположения са потвърдени. Акт на саботаж е станал на железопътната линия Варшава-Люблин в село Мика. Експлозия е повредила релсите“, пише Туск след посещение на мястото на инцидента.

          Освен това, според полския премиер, на същия участък от железопътната линия близо до град Люблин е открит друг повреден релсов път.

          По-рано заместник-министърът на вътрешните работи на Полша Мачей Душчик заяви пред Polsat News, че полската полиция не е потвърдила, че железопътните линии, водещи към Украйна, са били повредени от експлозия.

          На сутринта на 16 ноември в столицата Мазовецко воеводство машинист на влак е открил повреди по релсите, водещи до граничния пункт Дорохуск на границата с Украйна. Движението е спряно и няма пострадали.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Взводен командир от ВСУ: Руската армия не само навлиза в Покровск, но и се опитва да го обходи по фланговете

          Иван Христов -
          Руската армия навлиза в Покровск, Донецка област, където ситуацията се променя с всеки час и се опитва да се закрепи в многоетажните сгради в...
          Война

          BI: ВСУ откриха нова тактика за спиране на руските атаки в гъста мъгла (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Гъстата мъгла напоследък се превърна в сериозна пречка за украинските оператори на дронове, като Русия използва времето за офанзивата си в Покровск. В събота...
          Война

          МО РФ обяви превземането на три населени места в Украйна за ден

          Иван Христов -
          В рамките на 24 часа руските войски са превзели три селища в Украйна - Двуречанске в Харковска област, Платоновка в Донецка област и Гай...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions