      понеделник, 17.11.25
          Начало България Крими

          Драматична спасителна операция: четири деца свалени от покрив на изоставена сграда в София

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Четири деца бяха спасени след напрегната двучасова акция на полицията и пожарната в столичния квартал „Овча купел“. Тийнейджърите се качили на покрива на изоставена сграда, за да си направят селфи, но се оказали блокирани на върха.

          Екипите на пожарната успяха да ги свалят без инциденти, а децата са в добро състояние.

          „На този етап не се знае кой е собственик на сградата“, заяви комисар Антон Дерменджиев, заместник-началник на 6-то РПУ. По думите му достъпът до нея е напълно свободен: „Който иска може да влезе и да се покатери. Ние като институция сме сезирали районната община да намери собственика и да му изготви предписания да обезопаси целия район.“

          Сигналът бил подаден от случаен минувач, забелязал децата на най-горната част на най-високата от сградите в комплекса. „Явно се е притеснил, че може да пострадат“, поясни Дерменджиев.

          „Сградите са три. Двете отляво и отдясно са по-високи, а средната е по-ниска. Етажите са около 15. Децата са били на най-високия“, допълни той.

          Комисарят разказа още, че тийнейджърите се качили от любопитство, за да си направят снимки. Пожарната изиграла ключова роля при свалянето им. „Децата бяха стресирани“, каза той.

          По думите му в подобни случаи се прилагат административни мерки към родителите, като предупредителни протоколи. „Зависи от това на каква възраст са дечицата. В случая няма да има актове, само предписания към родителите да бъдат по-внимателни.“ Ако собственикът не обезопаси сградата, го очакват административни глоби.

