Експерти опровергаха слуховете за еврейски произход на Хитлер – ново ДНК изследване разкрива здравословни и генетични детайли

Новаторски генетичен анализ на кръвта на Адолф Хитлер разкри нови данни за неговия произход и възможни здравословни проблеми. Международен екип учени опровергава стария слух, че диктаторът е имал еврейско потекло, и установява генетично заболяване, засягащо развитието на половите органи. Всички изводи идват от парче засъхнала, окървавена тапицерия, съобщава Би Би Си.

Докато част от медийното внимание се насочва към сензационни въпроси – дали Хитлер е имал микропенис или единствен тестис – по-съществените резултати сочат необичайно високи стойности (в най-горния 1%) за генетична предразположеност към аутизъм, шизофрения и биполярно разстройство. Експертите подчертават, че това не е диагноза, а чисто статистически риск.

Етичната дилема: „Трябваше ли изобщо да се прави това изследване?“

Тук се появяват и сериозни етични въпроси.

„Колебаех се много“, признава проф. Тури Кинг в документалния филм на Channel 4 „ДНК-то на Хитлер: Проектът за диктатор“.

Тя обяснява, че още в началото е осъзнала колко чувствителни могат да бъдат последиците:

„Не ме интересува да гоня сензации“.

Но е била убедена, че подобен анализ рано или късно ще се случи — и под нейно ръководство поне ще бъде извършен научно.

Проф. Кинг, известна с идентифицирането на скелета на Ричард III, работи с парче диван от бункера, където Хитлер се самоубива. Кървавата тапицерия, взета като „военен трофей“ от американски полковник, днес се пази в Музея на историята в Гетисбърг.

Първият генетичен профил на Хитлер

Екипът е категоричен: пробата е автентична.

Y-хромозомата съвпада напълно с ДНК, взета преди десетилетие от негов мъжки родственик. Анализът, продължил четири години и вече под научно рецензиране, предоставя първия генетичен профил на диктатора.

Учените отхвърлят слуха за еврейски произход. Установяват и наличие на синдром на Калман — заболяване, което влияе на пубертета, либидото и развитието на половите органи. Това, според историка д-р Алекс Кей, може да даде контекст за липсата на личен живот и маниакалната му отдаденост на политиката.

Спорната част: предразположеност към аутизъм, ADHD и психични разстройства

Полигенните тестове, показващи висок риск за аутизъм, ADHD, биполярно разстройство и шизофрения, предизвикват най-голям дебат.

„Фактът, че дадена особеност е записана в ДНК, не означава, че ще се прояви“, казва генетичката д-р Сундя Раман.

Проф. Саймън Барон-Коен добавя:

„Преходът от биология към поведение е огромен скок“.

Британското национално дружество за аутизъм определя подхода на документалния филм като „евтина сензация“, опасайки се от стигматизация.

Няма „ген на диктатора“ – но има опасност от погрешна интерпретация

Някои специалисти критикуват заглавието „Проект за диктатор“, въпреки че експертите ясно заявяват, че подобно нещо като „ген за диктатор“ не съществува. Историкът проф. Томас Вебер предупреждава, че некоректното тълкуване може да превърне научния труд в сензация.

Моралната страна: трябва ли да анализираме ДНК на исторически фигури?

Появяват се въпроси за правото на изследване без съгласие — дори при фигури, отговорни за масови убийства.

Проф. Кинг отбелязва, че стотици ДНК проби от исторически личности вече са изследвани; важно е как се интерпретират.

Няколко европейски лаборатории отказват участие, затова тестовете са направени в САЩ. Според д-р Кей ключовият критерий е научната строгост:

„Хитлер е мъртъв от 80 години и няма наследници. Трябва да поставим неговите престъпления на кантара срещу етичната дилема“.

За едни изследването е важен научен принос; за други – опасно опростяване на историческото зло чрез биология. Много историци подчертават, че най-важният урок остава социалният: обикновени хора в определени условия могат да приемат или извършват чудовищни деяния.

Когато пълното изследване бъде публикувано, учените настояват то да се използва внимателно и без стигма, защото подобни материали имат огромен обществен ефект.