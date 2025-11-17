ЕС в паника: Украйна ще се нуждае от 70 млрд. евро още догодина

Украйна ще се нуждае от над 70 милиарда евро само през 2026 г., за да финансира войната си срещу Москва. Това се посочва в документ на Европейската комисия, който очертава три варианта за покриване на огромния финансов дефицит. На предстоящия Европейски съвет на 18–19 декември държавите членки ще трябва да решат кой от тях е реалистичен — или дали изобщо има такъв.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреждава, че ситуацията е критична.

„Размерът на финансовия дефицит на Украйна е значителен“, пише тя в писмо до лидерите на ЕС.

Според анализите на МВФ, цитирани от Комисията, финансовите нужди на Украйна за периода 2026–2027 г. достигат 135,7 милиарда евро, от които 51,6 милиарда евро са военни разходи само за 2026 г. Без европейска подкрепа Киев може да изпадне в неплатежоспособност още в края на първото тримесечие на следващата година.

Предвид спешното положение Брюксел предлага три основни сценария за финансиране.

Първият — и най-коментиран — е използването на замразените руски активи, съхранявани в Euroclear в Брюксел. Общо 210 милиарда евро принадлежат на руската централна банка, като Комисията предлага 140 милиарда евро от тях да бъдат използвани за финансиране на заем за Украйна. Киев би върнал сумата само ако Русия плати репарации — което на практика превръща заема в грант.

Именно този вариант обаче среща най-голяма съпротива. Белгия се опасява, че в случай на съдебни претенции от страна на Русия ще носи отговорност сама. Европейската централна банка също е силно резервирана и предупреждава за потенциални рискове за финансовите пазари. Комисията уверява, че солидарността на всички 27 държави членки ще бъде гарантирана, дори ако активите бъдат отблокирани или съдът разпореди компенсации.

Вторият вариант е държавите от ЕС да финансират Украйна чрез директни дарения. Това решение е политически чувствително, тъй като изисква минимум 90 милиарда евро до 2027 г., ако войната приключи през 2026 г. В случай на продължаване на конфликта сумата ще се увеличи.

Третият вариант е европейски заем, който би спестил директно натоварване върху националните бюджети, но лихвите трябва да се поемат от държавите членки. Освен това страните ще трябва да предоставят солидни гаранции в случай на неплатежоспособност на Украйна.

Документът на Комисията, който ще бъде обсъден от лидерите на ЕС на 18 и 19 декември, предлага възможно компромисно решение — комбинация от различните варианти, поне в краткосрочен план: директни дарения, ограничен заем и постепенно интегриране на замразените активи.

Белгия остава ключов фактор. Председателят на страната Барт де Вевер още през октомври постави условието за абсолютни гаранции от всички държави членки. Засега няма знак, че Брюксел ще промени позицията си преди срещата на върха.

Решението ще определи финансовата способност на Украйна да продължи войната през 2026 г. — и ще покаже до каква степен ЕС е готов да сподели риска в името на подкрепата за Киев.