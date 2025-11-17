ЕС забрани на европейските партии да получават пари от страни извън Съюза

Съветът на Европейския съюз прие днес законодателни промени, които забраняват на европейските партии и политически фондации да получават членски внос или каквито и да било финансови средства от партии и организации, намиращи се извън ЕС.
Какво предвиждат новите правила?
Запазва се възможността за сътрудничество с политически структури от трети държави, но финансовите отношения стават забранени.
Членовете на европейските партии не трябва да бъдат под ограничителни мерки.
Европейските партии и фондации ще са длъжни да представят писмено заявление, че те и техните членове спазват ценностите на ЕС.
Въвеждат се ограничения за новосъздадените категории „асоциирани партии“ и „асоциирани организации“.
Запазва се забраната европейските партии и фондации да финансират национални кампании за референдуми.
Цел на измененията
Промените са насочени към повишаване на прозрачността, както и към по-ефективно противодействие на чуждестранна намеса и манипулации в европейския политически процес.
Влизане в сила
Новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС в следващите дни и се очаква да влязат в сила до края на годината.
