      понеделник, 17.11.25
          Европа

          ЕС забрани на европейските партии да получават пари от страни извън Съюза

          Съветът на Европейския съюз прие днес законодателни промени, които забраняват на европейските партии и политически фондации да получават членски внос или каквито и да било финансови средства от партии и организации, намиращи се извън ЕС.

          Какво предвиждат новите правила?

          • Запазва се възможността за сътрудничество с политически структури от трети държави, но финансовите отношения стават забранени.
          • Членовете на европейските партии не трябва да бъдат под ограничителни мерки.
          • Европейските партии и фондации ще са длъжни да представят писмено заявление, че те и техните членове спазват ценностите на ЕС.
          • Въвеждат се ограничения за новосъздадените категории „асоциирани партии“ и „асоциирани организации“.
          • Запазва се забраната европейските партии и фондации да финансират национални кампании за референдуми.
          Цел на измененията

          Промените са насочени към повишаване на прозрачността, както и към по-ефективно противодействие на чуждестранна намеса и манипулации в европейския политически процес.

          Влизане в сила

          Новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС в следващите дни и се очаква да влязат в сила до края на годината.

